Der Chart des Tages – Sicherheit gesucht wie nie Institutionelle Investoren schützen sich fast auf Rekordniveau mit Put-Optionen. Alexander Trentin

Quelle: https://twitter.com/sentimentrader/

Die obige Grafik zeigt, wie sich institutionelle US-Investoren mit Optionen gegen einen Kursrutsch absichern. Normalerweise sind sie am Optionsmarkt eher «long», setzen also mit Call-Optionen auf steigende Kurse. Das hat dieses Jahr massiv gedreht.

Gemessen an der Marktkapitalisierung der US-Aktien erreichte die Nettoposition in Put-Optionen Anfang des Monats fast das Rekordniveau während der Finanzkrise. In absoluten Zahlen ist die Position in Höhe von über 7 Mrd. $ gar dreimal so hoch wie 2008.

Diese Entwicklung könnte man so interpretieren, dass die Institutionen sich auf einen Marktcrash einstellen. Das passt zu der von Bank of America monatlich durchgeführten Umfrage unter den Fondsmanagern. Sie haben sich demnach so wenig in Aktien positioniert wie noch nie.

Contrarians – also sich dem laufenden Markttrend widersetzende Anleger – könnten das als positives Zeichen werten. Wenn der Pessimismus überhandnimmt, kann ein Stimmungsumschwung für höhere Kurse sorgen.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei der UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

Fehler gefunden?Jetzt melden.