Der Chart des Tages – Sicherheit ist gefragt Im Zuge der Bankenkrise haben grosskapitalisierte Werte Zulauf erhalten. Frank Heiniger

Quelle: Morgan Stanley

Die Turbulenzen im globalen Bankensektor mögen sich zu Wochenbeginn gelegt haben. Für eine definitive Entwarnung ist es allerdings noch zu früh.

Kein Wunder hat sich der Anlegerfokus denn auch in Richtung Sicherheit verlagert. Dies zeigt sich unter anderem in der relativen Kursperformance von grosskapitalisierten Konzernen (Large Caps) gegenüber kleinen und mittelgrossen Gesellschaften (Small und Mid Caps): Die grundsätzlich als solider eingestuften Large Caps haben sich jüngst besser entwickelt als ihre kleineren Wettbewerber – besonders in den USA (graue Kurve). Auch in Europa ist eine Verschiebung zu sehen, wenn auch deutlich weniger ausgeprägt (dunkelblaue Kurve).

Dies deckt sich mit den Ergebnissen der jüngsten Fondsmanagerumfrage von Bank of America: Per saldo gehen derzeit 42% der Profianleger davon aus, dass Large Caps über die kommenden zwölf Monate Small Caps schlagen werden. Das monatliche Plus von 26 Prozentpunkten in der Nennungsrate entspricht dem grössten Anstieg seit Beginn der Erhebungen 2006.

