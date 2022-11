Porträt: Susan Salzbrenner – Sie managt Bossard aus dem Home Office Die Verantwortliche für Personal und Kultur wird ab Januar Mitglied der Konzernleitung. Sie erledigt ihren Job von Kopenhagen aus, wo sie lebt. Yvonne Debrunner

Susan Salzbrenner: «Unter diesen Bedingungen ist ein Umzug ausgeschlossen.» Bild: zvg

Susan Salzbrenner, gerade erst 40 geworden, zählt ab Januar zur Konzernleitung von Bossard. Das ist aus mehreren Gründen speziell: Nicht nur, weil sie in dem Gremium die mit Abstand Jüngste und die einzige Frau sein wird, sondern auch, weil sie in Kopenhagen, 1200 Kilometer nördlich des Unternehmenshauptsitzes Zug, wohnt – und arbeitet. Dass sie von ihrem Zuhause in der dänischen Hauptstadt aus arbeiten kann, war für sie Bedingung dafür, dass sie den Job bei Bossard annahm.