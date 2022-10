Einer der grössten schwedischen Filmerfolge aller Zeiten trug den Titel «Sie tanzte nur einen Sommer» – viel Liebe und Leid, vor allem aber ein wenig Freizügigkeit. Das war in den prüden frühen Fünfzigerjahren bereits skandalös. Insgesamt ein rührend harmloser Streifen.

In London geht’s gegenwärtig nicht ganz so rührselig-lüstern zu. Vielmehr fragt es sich, ob Liz Truss, kaum drinnen in 10, Downing Street, schon wieder draussen ist. Vielleicht fragt es sich auch gar nicht, ob, sondern wann das sein wird: Tanzt Truss, die erst am 6. September Premierministerin geworden ist, nur einen Herbst?

Womöglich wird von der dritten Regierungschefin ihrer Majestät nichts weiter bleiben als Bilder der letzten Audienz der gebrechlichen Königin auf Schloss Balmoral. Danach Truss, die Trauernde, an den Beisetzungsfeierlichkeiten von Elisabeth II. (die auch einen Anhauch von Fin de règne hatten, wie das Begräbnis des Habsburger Herrschers Franz Josef anno 1916). Eingeprägt hat sich auch die verunglückte Antrittsaudienz bei Charles III.: Truss knickste linkisch, der König brummelte zur Begrüssung, filmisch dokumentiert, ziemlich treffend so: «Sie sind also wieder zurück? Oje, oje. Wie dem auch sei.» Vom lärmigen Debakel ihrer Steuer- und Budgetpläne und dem Instant-Absturz ihres Finanzministers Kwasi Kwarteng ganz zu schweigen.

Dave, Theresa, BoJo, Liz

Die Briten von Kent bis Cornwall, von Sussex bis Sutherland haben viel Humor, nicht zuletzt, was ihre Politikerkaste betrifft, man denke an die köstliche BBC-Sitcom «Yes Minister» aus den Achtzigerjahren (Margaret Thatcher liebte die Serie übrigens heiss – keine Ironie!). Die Briten brauchen ihren grauen bis schwarzen Humor aber auch dringend, gerade wenn es um Westminster und Whitehall geht.

Wann wirkte denn dort letztmals jemand, der insgesamt eine überzeugende Leistung lieferte, jedenfalls im Rückblick, «with the benefit of hindsight»? Wer danach sucht, muss bedenklich lange zurückblättern. Die letzten vier Regierungschefs, allesamt Tories, allesamt Oxford-Absolventen (natürlich waren die beiden Herren zuvor in Eton), werden es in den Rankings nicht weit nach oben bringen.

Truss hat Boris Johnson abgelöst, der es trotz entnervenden Knallchargentums, fleischgewordenen Unernstes auf erstaunliche drei Jahre an der Spitze brachte. Mehr als ein grossmäuliger, die Fakten elastisch formender Ankündigungsminister ist er nicht geblieben. Ebenfalls drei Jahre war Theresa May am Ruder, die als Post-Brexit-Premierin kaum Chancen hatte, sich zu profilieren. Zuvor war David Cameron sechs pausbackig- glanzlose Jahre im Amt; er schien immer in etwas zu grossen Schuhen zu stehen und liess sich am Ende gar zum Abhalten des fatalen Brexit-Referendums hinreissen. Dass die Historikerzunft «Dave» hierfür dereinst staatsmännische Weitsicht attestieren wird, ist höchst ungewiss.

Blair und Thatcher ragen heraus

Von 1997 bis 2010 regierte Labour. Der Schotte Gordon Brown (ab 2007) hatte es zu Zeiten der globalen Währungs- und Finanzkrise schwer; es ist, ähnlich wie im Fall von May, schwierig, seiner Leistung gerecht zu werden. Sein Vorgänger und Parteifreund/-rivale Tony Blair überstrahlt ihn deutlich. Der Zentrist Blair («New Labour») wich nicht substanziell von der marktfreundlichen Linie der Thatcher-/Major-Ära ab. Er pflegte zehn Jahre lang einen schier präsidialen Führungsstil und ist einer von nur zwei Premiers, die drei Labour-Mehrheitskabinette bilden konnten (der andere war Harold Wilson in den Sechziger- und Siebzigerjahren).

Dass sich Blair insgeheim ein Stück weit an Thatcher orientierte, liegt auf der Hand; er verfolgte als oppositioneller Jungpolitiker ihre Karriere aus der Nähe. «Maggie» (1979 bis 1990 an der Macht) war mindestens so mutig, entschlossen und durchsetzungskräftig wie Blair, sie setzte Reformen ebenso sturköpfig durch – und sie löste das Vereinigte Königreich aus einer langen, gefährlichen Lethargie.

Was sich Blair seinerzeit übrigens merkte, war eine unheilvolle Lektion: Mit Kriegen lassen sich nationale Gefühle wecken und Wahlen gewinnen. Die argentinische Generalität war vor genau vier Jahrzehnten so vermessen, die Falkland-Inseln zu annektieren. Thatcher liess sich das nicht bieten und ging aufs Ganze – mit buchstäblich durchschlagendem Erfolg (und einer gehörigen Portion Glück). Nach dem Triumph holte sie sich in Wahlen ein Mandat für einschneidende Veränderungen. Blair liess mehrfach militärisch intervenieren: im Kosovo, in Sierra Leone, vor allem aber in Afghanistan und im Irak, an der Seite der USA.

Besonders der Einsatz im Irak war alles andere als ein kurzer, siegreicher Durchmarsch mit «Pomp and Circumstance» à la Falklands und wurde im britischen Publikum sehr unpopulär. Daher erhält Blair auch kontroverse Zensuren, wie naturgemäss alle anderen auch. Noch die aufrichtigste wertende Geschichtsschreibung ist keine exakte Wissenschaft, ja: weder exakt noch Wissenschaft, sondern näher an der Belletristik.

Labour vor dem Comeback

Truss hält sich rhetorisch und modisch gerne an ihr grosses Vorbild Thatcher, doch das reicht offensichtlich bei weitem nicht. Die Tories müssen sich dringend was bzw. wen einfallen lassen. Wer auch immer regieren wird (ist der neue Finanzminister Jeremy Hunt nun de facto Herr im Hause?), hat höchstens zwei Jahre Zeit, um das Steuer herumzuwerfen und das Vereinigte Königreich zu dynamisieren. Spätestens im Januar 2025 ist das Unterhaus neu zu bestellen.

Die Tories werden keine Gnade walten lassen, wenn sie ihre Mandate durch eine Chefin Truss gefährdet sehen; sie ist wahrscheinlich auf dem besten Weg, die weitaus kürzeste Amtszeit aller Premierminister seit 1721 zu absolvieren. BBC zitiert ein kühl die unvermeidlichen Sitzverluste kalkulierendes Parlamentsmitglied folgendermassen – natürlich anonym: «If polling suggests an alternative leader will lose fewer seats than she will, then she's had it.»

Die Polls sehen eben gar nicht gut aus. Derzeit liegt Labour unter dem gemässigten Parteichef Kier Starmer in den Umfragen uneinholbar voraus. Die Chancen, dass sich die Konservativen in der Opposition erneuern können, dass überhaupt wieder ein an sich gesunder Turnus in Gang kommt, sind gut. Der vorherige Labour-Leader Jeremy Corbyn stand, zum Nutzen der Tories, doch für breite Bevölkerungsschichten unwählbar weit links. Truss steht nicht mal a priori zu ungeniessbar weit rechts, sondern, wie man in der Schweiz sagen würde, zu weit im Schilf.

