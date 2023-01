Kampf um Kreditkartenkunden – Sieger Cembra? Die Wette läuft Seit die langjährige Cumulus-Partnerschaft im Juli 2022 ausgelaufen ist, buhlen Cembra und die Migros Bank mit harten Bandagen um die bestehenden Kunden. Beide geben an, im Rennen weit vorne zu liegen. Lea Fäh

Die beliebte Cumulus-Kundenkarte wurde durch Cembras Nachfolgeangebot Certo sowie eine eigene Kreditkarte der Migros Bank abgelöst. Bild: Artem Varnitsin / EyeEm/Getty Images

Cembra hat sich im miserablen Börsenjahr 2022 wacker geschlagen. Die Konsumkreditbank gewinnt zunehmend an Boden nach ihrem Absturz im Sommer 2021, als der Wegfall ihrer grössten Kreditkartenkundin, der Migros, bekannt wurde. Während der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 16,5% absackte, fuhren Cembras Valoren ein Plus von mehr als 15% ein.