Gespräch mit dem Siegfried-CEO – Siegfried setzt bei Zell- und Gentherapien auf Technologie statt auf Kapazität Mit der Teilübernahme von Dinamiqs gelingt dem Pharmazulieferer der Einstieg in die biotechnologische Wirkstoffherstellung. Miriam Kappeler Rupen Boyadjian

Mit der Übernahme von Dinamiqs hat Siegfried sich Know-how in einem für den Erfolg von Gentherapien entscheidenden Bereich einverleibt. Bild: ZVG/Siegfried

Schon seit längerem hat Siegfried vom möglichen Einstieg in die biotechnologische Wirkstoffherstellung gesprochen, vergangene Woche ist er Realität geworden. Der Pharmaauftragsfertiger, der bis dato nur in der chemischen Wirkstoffherstellung aktiv war, hat einen 95%-Anteil an der Schlieremer CDMO (Contract Manufacturing and Development Organization) Dinamiqs übernommen.