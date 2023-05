Ziel sei es, das Geschäft von Dinamiqs auf einen kommerziellen Massstab zu bringen. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.35 Uhr

Siegfried hat zwar seit einiger Zeit öffentlich Interesse am Einstieg in biotechnologische Produktion oder Zell- und Gentherapie bekundet. Nun folgt er mit dem Kauf einer 95%igen Mehrheit am Start-up Dinamiqs aber rascher, als viele wohl gedacht hatten. Bis 2025 will Siegfried am neu erworbenen Standort in Schlieren eine moderne Produktionsanlage für sogenannte virale Vektoren bauen. Mit diesen Virenbestandteilen wird die für die Therapie nötige Geninformation in die menschlichen Zellen eingeschleust. Es sind (teure) Schlüsselelemente der Zell- und Gentherapien, die erst am Anfang der Entwicklung stehen. Diesen Therapien wird eine grosse Zukunft vorausgesagt. Der Einstieg ist deshalb eine Chance, relativ früh ein Standbein in diesem Bereich aufzubauen. Das kostet Siegfried in einem ersten Schritt einen «mittleren zweistelligen Millionenbetrag», also +/–50 Mio. Fr. Das kann sich der Auftragsfertiger, der im vergangenen Jahr auf 1,2 Mrd. Fr. Umsatz fast 160 Mio. Fr. Gewinn erzielt hat, gut leisten. Ob Siegfried sich in der Gen- und Zelltherapie wird etablieren können, muss sie erst beweisen. Sie wird mehr als in ihrem angestammten Feld, den kleinen Molekülen sowie der Herstellung und der Abfüllung von Tabletten und Ampullen, am Ball bleiben müssen. Zell- und Gentherapien sind ein enorm dynamisches Feld, das sich rasant weiterentwickelt. Eine Vektortechnologie, die heute attraktiv erscheint, kann schon in wenigen Monaten alt aussehen, wenn ein Mitbewerber Produkte vorstellt, die besser funktionieren – und viel günstiger herzustellen sind. Vorderhand sollten Anleger den Kauf von Dinamiqs aber als zusätzlichen Grund für den Erwerb der Aktien von Siegfried sehen.