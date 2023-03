Zukauf in Barcelona – Siegfried wertet die neuen Fabriken auf Die von Novartis zugekauften Werke sind integriert. Der Pharmaauftragsfertiger will die Profitabilität längerfristig markant steigern. Rupen Boyadjian , Barcelona

Im Entwicklungslabor in El Masnou tüfteln Mitarbeiter bereits seit Oktober 2022 an Formulierungen für Pillen und Inhalationskapseln. Bild: ZVG

Das neue Siegfried-Werk in El Masnou bei Barcelona verfügt über einen herrlichen Blick aufs Meer. Als die Familie Cusì ihr Unternehmen, das Augenheilmittel herstellt, 2021 hier angesiedelt hat, war es noch ziemlich alleine. Seither ist der Vorort der katalanischen Metropole mit seinen Villen an das Werk herangerückt. Auch die zweite Fabrik, die Siegfried vor gut zwei Jahren von Novartis erworben hat und die in Barberà del Vallès Pillen und Kapseln herstellt, grenzt heute an Wohngebiete.