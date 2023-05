Siemens Energy mit grösstem Plus im Dax

Siemens Energy verzeichnen mit einem Plus von bis zu 3,7% auf 23.78 € die grössten Gewinne im Dax. Die Aktien des Energietechnikkonzerns sind so teuer wie seit Januar 2022 nicht mehr. Siemens Energy hatte am Montag seine Quartalszahlen veröffentlicht.