Analyse zu den Halbjahreszahlen – SIG Group kann Gewinn nicht halten Der Verpackungshersteller wächst sprunghaft, doch der Gewinn geht wegen Abschreibungen zurück. Die Jahresprognose steht, die Verschuldung muss aber sinken. Alexander Saheb

Die Abfüllmaschinen von SIG legen die Basis für den Verkauf von passenden Verpackungen. Ein lukratives Geschäftsmodell, das auch anderswo funktioniert. Bekannte Beispiele sind Nassrasierer und Klingen oder Computerdrucker und Tonerpatronen. Bild: ZVG/SIG Group

Am Ende zählt, was übrig bleibt. Das spürt diesmal auch der sonst so erfolgsverwöhnte Verpackungshersteller SIG Group. Der Halbjahresausweis kündet zwar von starkem Wachstum beim Umsatz und Ebitda, doch der Reingewinn geht zurück, und die Verschuldung ist gestiegen. Dieser Mix genügte, um die Aktien mit einem Minus von über 4% vergleichsweise eindrücklich auf Talfahrt zu schicken.