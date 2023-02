Analyse zu den Jahreszahlen – SIG Group wächst, muss aber mehr verdienen Der Verpackungshersteller geniesst eine starke Marktposition. Für den Aktienkauf ist es aber noch zu früh. Alexander Saheb

Die Abfüllmaschinen von SIG Group sind Türöffner für den lukrativen Verpackungsverkauf. Bild: ZVG SIG Group

Der Verpackungshersteller SIG Group hat sich 2022 mit zwei Akquisitionen in den USA und Asien in eine neue Grössendimension gekauft, was die massive Umsatzsteigerung belegt. Ohne die Zukäufe wäre der Umsatz zwar noch immer um 8% gestiegen, davon wären aber 4,5% auf höhere Verkaufspreise entfallen, sodass die effektiven Mehrverkäufe in einem überschaubaren Rahmen blieben. Gleichwohl hat das Unternehmen in mehreren Märkten Anteile gewonnen.