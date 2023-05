Mit den Zahlen hat SIG die Erwartungen von Analysten übertroffen. Bild: ZVG/SIG Group

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 8.15 Uhr

Der Hersteller von aseptischen Kartonpackungen hat mit seinen Akquisitionen alles richtig gemacht und dabei das organische Wachstum und die Profitabilität nicht aus den Augen verloren. Trotz der Belastungen, die Übernahmen und ihre anschliessende Integration in das laufende Geschäft mit sich bringen, ist der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda 16% gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn hat 47% zugelegt. Die Marge liegt damit leicht über dem Vergleichsquartal des Vorjahres und fast zwei Prozentpunkte über dem vierten Quartal 2022. Der zuletzt negative Margentrend scheint damit gestoppt. Das Management hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest und baut die Kapazitäten planmässig weiter aus, zum Beispiel in Indien, wo die Nachfrage nach verpackter Milch deutlich steigt. Die globalen Trends wie Bevölkerungswachstum und Urbanisierung sprechen eindeutig für SIG.