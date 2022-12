Expansion in China – Sika eröffnet weiteres Werk Der Bauchemikalienhersteller nimmt in China eine neue Produktionsstätte in Betrieb. Dort sollen hauptsächlich Flüssigmembrane und Mörtelprodukte hergestellt werden.

In der Region Chengdou-Chongquing sind laut Sika vor allem die Automobilindustrie, die Finanz- und die Logistikbranche vertreten. Bild: Walter Bieri/KEYSTONE

Der Bauchemikalienhersteller Sika hat in Chongqing in China eine neue Fabrik eröffnet. Mit der Inbetriebnahme des neuen Werks, in dem Flüssigmembrane und Mörtelprodukte hergestellt werden, wird die Marktposition in diesem wachsenden Ballungsgebiet gestärkt.



Der Wirtschaftskreis Chengdou-Chongquing umfasst derzeit knapp 100 Mio. Einwohner, wie Sika am Dienstag mitteilt. Und das Gebiet werde weiter an Bedeutung zunehmen.



In der Region seien schwerpunktmässig die Automobilindustrie, die Finanz- und die Logistikbranche vertreten. Von letzterer profitiere auch der Bausektor stark.



Sika sieht in der «Mega-Agglomeration enormes Geschäftspotential» für sich selber. Die zusätzlichen Produktionskapazitäten sollen für weiterhin überproportionales Wachstum sorgen.

AWP

