Sika hat 2022 einen weiteren Umsatzrekord erzielt. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.45 Uhr

Bisweilen konnte angesichts der von Quartal zu Quartal anhaltend hohen Wachstumsraten um 20% der Eindruck entstehen, der Bauchemiekonzern agiere unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Doch das ist natürlich nicht so, wie die nun publizierten Umsatzzahlen für das vergangene Jahr zeigen. Die wegen Inflation und steigender Zinsen nachlassende Baukonjunktur in Europa machte sich bemerkbar und reduzierte das Wachstumstempo. Grund zum Jammern gibt es dennoch nicht, denn ein Umsatzplus von mehr als 13% (i.V. 17,5%) ist alle Ehren wert, und die Hürde von 10 Mrd. Fr. wurde locker übersprungen. Analysten hatten allerdings einen noch etwas höheren Erlös erwartet. Zu den Gewinnzahlen macht das Unternehmen wie gewohnt noch keine Angaben, stellt aber eine Marge auf dem Betriebsgewinn (Ebit) von 15% in Aussicht, was dem Vorjahresniveau entspricht. Auch hier war ein klein wenig mehr erwartet worden. Bei der Akquisition von MBCC geht es voran, nachdem die britische Wettbewerbsbehörde den Vorschlag, das Betonzusatzmittelgeschäft von MBCC zu verkaufen, akzeptiert hat. Der Abschluss der Transaktion ist damit in greifbare Nähe gerückt und wird Sika auf ein noch höheres Niveau heben. Die Aktien bleiben ein Kauf.



Die Analyse der Umsatzzahlen folgt gegen 16 Uhr.