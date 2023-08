Der starke Schweizer Franken hat Sika stark zugesetzt. Bild: ZVG/Sika

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.45 Uhr

In diesem Jahr wird es schwierig, die Leistungen von Sika mit dem Vorjahr zu vergleichen, denn seit Mai wird MBCC, die grösste Akquisition in der Unternehmensgeschichte, konsolidiert. Damit kommen zusätzlicher Umsatz und einmalige Akquisitions- und Integrationskosten auf die Erfolgsrechnung. Hinzu kommt wie bei allen international agierenden Unternehmen, die in Schweizer Franken rapportieren, die stark negativ wirkende Wechselkursentwicklung.