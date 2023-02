Analyse zu den Jahreszahlen – Sika ist ein Garant für Rekorde Dank seiner ausgezeichneten Marktposition hat der Bauchemiekonzern die stark gestiegenen Inputkosten weitergeben können. Die Akquisition von MBCC macht ihn noch stärker. Rainer Weihofen

Mit der Akquisition von MBCC, die in den kommenden Monaten abgeschlossen wird, erreicht Sikas Marktposition noch höhere Sphären. Bild: ZVG Sika

Der Bauchemikalien- und Klebstoffproduzent Sika hatte schon im Januar einen Umsatzrekord für das Geschäftsjahr 2022 publiziert. An einer Analysten- und Medienkonferenz hat CEO Thomas Hasler am Freitag das Überschreiten der Schwelle von 10 Mrd. Fr. nun als Meilenstein der Unternehmensgeschichte bezeichnet. Der Rekord ist an sich nichts Ungewöhnliches, denn die Jagd danach hält schon lange Zeit an. In den vergangenen zehn Jahren ist der Umsatz Jahr um Jahr durchschnittlich 10,8% gestiegen, 2022 waren es 13,4%.