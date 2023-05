Sika stärke mit der Übernahme von MBCC mit Sitz in Mannheim ihre Präsenz in allen Regionen und erweitere ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot, heisst es weiter. Bild: ZVG/Sika

Einschätzung von Rainer Weihofen um 18.50 Uhr

Es ist vollbracht. Im November 2021 hatte Sika die Akquisition von MBCC angekündigt. MBCC ist das ehemalige Bauchemiegeschäft von BASF, das zwischenzeitlich in die Hände des Lone Star Fund übergegangen war. Doch die Wettbewerbsbehörden einer Reihe von Ländern stellten sich quer. Daraufhin mussten die Betonadditive aus der Transaktion ausgenommen werden, was nach einigen Wirren auch gelang, indem diese Teile von MBCC an das Private-Equity-Unternehmen Cinven weiterverkauft wurden. Jetzt kann Sika endlich mit der Integration von MBCC beginnen, die einen grossen Umsatzsprung mit sich bringt. Die 95 Produktionsstätten in mehr als 60 Ländern bringen aber nicht nur Umsatz mit, sondern auch viele neue Kunden, denen nun das kombinierte Portfolio beider Unternehmen angeboten werden kann. Damit eröffnen sich für Sika erhebliche Wachstumschancen. Zudem erwartet das Management grosse Synergieeffekte. Ein Risiko bleibt. Denn Integrationen dieser Grössenordnung sind anderswo schon gescheitert. Doch Sika hat viele Jahre Erfahrung mit der Eingliederung akquirierter Unternehmen und sollte es auch dieses Mal schaffen.