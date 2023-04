Sika bestätigt die bisherigen Ziele. Bild: ZVG/Sika

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.35 Uhr

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hat die Rekordjagd des Bauchemikalien- und Klebstoffproduzenten mit einem Umsatzrückgang von 3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum haltgemacht. Dabei hat allerdings die für Sika negative Währungsentwicklung eine grosse Rolle gespielt. In Landeswährungen war die Umsatzentwicklung weiterhin positiv, wenn auch nur knapp. Auffällig ist die Entwicklung in der Region Europa, Naher Osten, Afrika, wo der Erlös auch vor der Umrechnung in Franken und unter Ausklammerung einer Devestition 3% nachgab. Sika zeigt sich trotz den viel beschworenen Konjunkturförderprogrammen und den Bauprojekten zur Unterstützung der Energiewende doch nicht immun gegen in der Breite rückläufige Bauvolumen. Von dem leichten Rückschlag lässt sich das Management aber nicht beeindrucken und bestätigt die Ziele für das Gesamtjahr, in dem ein Wachstum in Landeswährungen von 6 bis 8% erwartet wird. Dabei ist der in den kommenden Wochen bevorstehende Abschluss der MBCC-Akquisition nicht berücksichtigt. Um das Ziel zu erreichen, müsste sich das Geschäft in Europa in den kommenden Monaten deutlich beleben. Diese Annahme ist gewagt.