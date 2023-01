Das verkaufte Geschäft hat 2022 einen Umsatz von rund 920 Mio. Fr. gemacht. Bild: ZVG/Sika

Einschätzung von Rainer Weihofen um 8.30 Uhr

Jetzt sollte Sika die Hindernisse auf dem Weg zur Übernahme von MBCC beiseitegeräumt haben. Mit dem Verkauf des Betonzusatzmittelgeschäfts der ehemaligen Bauchemiesparte von BASF erfüllt sie die Auflagen von Wettbewerbsbehörden in verschiedenen Ländern, die den Abschluss der Transaktion bisher verhindert haben. Sika kann es verschmerzen, diesen Teil von MBCC hergeben zu müssen, denn bei Betonzusatzmitteln hat sie sowieso schon eine sehr starke Marktposition und ist auch technologisch sehr gut aufgestellt. Alle anderen Produktgruppen werden mit der Akquisition deutlich gestärkt, und die geografische Positionierung wird nochmals vergrössert, was weiteres Wachstum verspricht. Mit der Abspaltung der Betonzusatzmittel schrumpft der akquirierte Umsatz um rund ein Drittel, und auch die Zahl der übernommenen Standorte wird deutlich kleiner. Dennoch hält Sika an der Einschätzung fest, nach dem nun bevorstehenden Abschluss der Transaktion jährliche Synergien von 160 bis 180 Mio. Fr. erreichen zu können. Ob das wirklich gelingt, muss sich erweisen.