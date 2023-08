Analyse zu den Halbjahreszahlen – Sika wächst mit gedrosseltem Tempo weiter Seit Mai wird die akquirierte MBCC konsolidiert, was die Erfolgsrechnung belastet. Doch die grundlegende Leistung ist gut. Rainer Weihofen

Mit Klebstoffen von Sika werden zum Beispiel die Scheiben in die Fahrzeugkarosserie geklebt. Bild: ZVG/Sika

In diesem Jahr wird es schwierig, die Leistungen von Sika mit dem Vorjahr zu vergleichen, denn seit Mai wird MBCC, die grösste Akquisition in der Unternehmensgeschichte, konsolidiert. Damit kommen zusätzlicher Umsatz und einmalige Akquisitions- und Integrationskosten auf die Erfolgsrechnung. Zudem ist, wie bei allen international agierenden Unternehmen, die in Schweizer Franken rapportieren, die negativ wirkende Wechselkursentwicklung zu verkraften.