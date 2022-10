Sika hält an den mittelfristigen Zielen der «Strategie 2023» weiter fest. Bild: ZVG/Sika

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 8.45 Uhr

Das Geschäftsmodell des Bauchemikalien- und Klebstoffproduzenten mit seiner breiten geografischen Präsenz und dem umfangreichen Produktportfolio ist zwar äusserst robust, aber nicht gänzlich immun gegen die Verwerfungen in der Weltwirtschaft. Das zeigt die Bruttomarge, die in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres wegen der gestiegenen Preise für Rohmaterialien mehr als drei Prozentpunkte nachgegeben hat. Auch den starken Franken spürt Sika und muss im Vergleich zur Rechnung in Landeswährungen ein um zwei Prozentpunkte geschmälertes Umsatzwachstum hinnehmen, das mit fast 17% aber hoch genug ist, um einen Umsatzrekord für die Berichtsperiode zu erreichen. Für das Gesamtjahr ist damit erstmals ein Umsatz von 10 Mrd. Fr. zu erwarten. Der Betriebsgewinn vor Steuern (Ebit) hat im selben Masse zugelegt wie der Umsatz. Der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum hinkt allerdings ein wenig, da der Gewinn aus dem Verkauf des europäischen Geschäfts für Industrieabdichtungen enthalten ist. Zur milliardenschweren Akquisition von MBCC wusste Sika nichts Neues zu berichten. Alles in allem hat sie einmal mehr einen beeindruckenden Zahlenkranz präsentiert und ist unverändert zuversichtlich. Die Sika-Aktien haben ihre Talfahrt Ende September beendet. Das Quartalsergebnis sollte weiteren Auftrieb geben. Eine genauere Analyse folgt am Nachmittag.