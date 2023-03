Edelmetalle im Vergleich – Silber ist das bessere Gold Die jüngste Preisschwäche hat die relative Attraktivität von Silber klar erhöht. Frank Heiniger

Das Gold-Silber-Preisverhältnis notiert zurzeit mehr als 1,5 Standardabweichungen über dem langjährigen Durchschnitt. Bild: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Eigentlich ist das Umfeld für Gold zurzeit wenig vorteilhaft: Steigende Nominalzinsen und sinkende Inflationsraten sorgen für höhere Realzinsen, was der Attraktivität des Edelmetalls normalerweise schlecht bekommt. Dennoch hat sich der Goldpreis auf hohem Niveau halten können. Gegenüber Jahresbeginn notiert er praktisch unverändert.

Dass die steigenden Realrenditen nicht voll auf den Goldpreis durchgedrückt haben, dürfte zu einem gewissen Grad der Dollarentwicklung zuzuschreiben sein. Die Schwäche des Greenback, in dem Gold – wie andere Rohstoffe auch – hauptsächlich gehandelt wird, hat die internationale Nachfrage begünstigt und das Preisniveau gestützt. Zudem hat die sich verschärfende geopolitische Unsicherheit dem als sicherer Hafen geltenden Edelmetall Zulauf verschafft.

Preise driften auseinander

Ganz anders Silber – das günstigere Pendant zu Gold –, das sich üblicherweise wegen ähnlicher Eigenschaften als Wertaufbewahrungsmittel in die gleiche Richtung bewegt. Seit Anfang Januar hat der Silberpreis rund 13% eingebüsst.

Der Hauptgrund dieser Diskrepanz dürfte in der Nachfrage zu finden sein. Während Gold relativ spärlich in industriellen Anwendungen genutzt wird, sind sie für über 50% des Silberbedarfs verantwortlich. Ein konjunktureller Abschwung wirkt sich daher wesentlich stärker auf die Silbernachfrage und die -notierungen aus, was sich etwa zu Beginn der Coronakrise deutlich erkennen liess.

Kurz vor Wendepunkt

Die jüngste Divergenz schlägt sich im Gold-Silber-Preisverhältnis nieder, das gegenüber Jahresbeginn von 76 auf 88 geklettert ist und sich gemäss den Analysten von BCA Research mehr als 1,5 Standardabweichungen vom langjährigen Durchschnitt entfernt hat. Es sei reif, bald in die Gegenrichtung zu drehen.

Eine solche Gegenbewegung dürfte dann ausgelöst werden, wenn die Entwicklung der Weltwirtschaft respektive die Konjunkturerwartungen einen Boden gefunden haben. Dann könne es gar zu einem explosiven Anstieg der Silberpreise kommen – begünstigt von Wachstumsbranchen wie Solar und Halbleiter, in denen das Metall eine zentrale Rolle spielt.

Diese Meinung vertritt auch das Research von ING. Gemessen am aktuellen Preisverhältnis biete Silber die besseren Perspektiven als Gold, sind die Analysten der niederländischen Bank überzeugt. Zudem sprechen die Kapitalflüsse ebenfalls für Silber: Während die Bestände der physisch hinterlegten Gold-ETF (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Fonds) im Sinken begriffen seien, verzeichne man in Silber-ETF steigendes Interesse.

