Einschätzung von Arno Schmocker um 15.55 Uhr

Der Rücktritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga kommt früher als (auch von ihr) vorgesehen. Nach einem Schlaganfall ihres Ehemanns sieht sie sich nicht mehr in der Lage, vollen Einsatz für die Landesregierung zu leisten. Die Demission der früheren Konsumentenschützerin erfolgt nur Stunden nach der Meldung aus dem Bundeshaus, gemäss einer neuen Studie sei die Stromversorgung in der Schweiz in diesem Winter nicht «gravierend» gefährdet. Ein Aufatmen wäre gleichwohl fehl am Platz. Das Zittern wird in den kommenden Wintern weitergehen. Die Schweiz steckt in einer strukturellen Energiekrise, zu lange hat sich das Land auf Stromimporte vor allem aus Frankreich und Deutschland verlassen. Die interventionistische Energiestrategie 2050 fusst auf mehr als einem Grundlagenirrtum; unter anderem ging sie davon aus, dass Lücken ohne weiteres mit mehr Stromeinfuhren gefüllt werden könnten und der Stromverbrauch sinken würde – beides hat sich als Illusion erwiesen. Ein Marschhalt kam für die Bundesrätin indessen nie infrage, auch nicht ein «Wiedererwägungsgesuch» für die CO₂-freundliche, konstante Bandenergie liefernde und vergleichsweise wenig Ressourcen beanspruchende Atomenergie. Dabei ist es mittel- und langfristig problematisch, eine solche Stromquelle a priori auszuschliessen und Produktionskapazitäten vom Netz zu nehmen, bevor der Ersatz klar geregelt ist. Die Folgen des Ukrainekriegs haben die Mängel der Energiepolitik nicht erst offengelegt, sondern nur verschärft. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Bundesrätin Sommaruga wird einen anderen Ansatz suchen müssen, wie die konkurrierenden Ziele Versorgungssicherheit, Erschwinglichkeit und Klimaschutz – in dieser Reihenfolge – unter einen Hut zu bringen sind.