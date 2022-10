Vorschau auf Umsatzzahlen – Sind die Kunden Nestlé trotz Inflation treu? Das bevorstehende Ergebnis des Nahrungsmittelmultis wird einen Trend bestätigen, bietet aber auch Überraschungspotenzial. Ivo Ruch

Wächst die Nachfrage noch oder spürt auch Nestlé das inflationsbedingte Umschwenken auf Eigenmarken von Detailhändlern? Bild: Nestlé

Die Neun-Monats-Umsatzzahlen, die Nestlé am Mittwoch publiziert, dürften in ihrer Zusammensetzung stark an die letzten Resultate erinnern: preisgetriebenes Wachstum bei gedrückten Volumen.