China-Switzerland Stock Connect – SIX erhält weiteren Zuwachs aus China Das Chemieunternehmen Jiangsu Eastern Shenghong hat mit dem GDR-Angebot einen Bruttoerlös von 718,3 Mio. $ erzielt.

Dies ist bereits das neunte Unternehmen, dessen GDRs an der SIX gehandelt werden können. Bild: ZVG/SIX

Das im Osten Chinas beheimatete Unternehmen (Jiangsu) Eastern Shenghong hat seine Hinterlegungsscheine (Global Depository Receipts, GDR) an der Schweizer Börse SIX kotieren lassen. Dies ist bereits das neunte Unternehmen, dessen GDRs an der SIX gehandelt werden können.



Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. hat 39,794 Mio. GDRs zu einem Angebotspreis von 18,05 $ pro GDR platziert, wie die SIX am Mittwoch mitteilte. Dabei entspricht ein GDR zehn A-Aktien des Unternehmens. Die A-Aktien des Unternehmens sind an der Börse Shenzhen kotiert. Das Chemieunternehmen hat laut den Angaben mit dem GDR-Angebot einen Bruttoerlös von 718,3 Mio. $ erzielt.



Die GDR werden im Handelssegments namens «China-Switzerland Stock Connect» gehandelt. Für die Hinterlegungsscheine der am Programm teilnehmenden Firmen gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr.

AWP

