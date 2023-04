China-Switzerland Stock Connect – SIX erhält weiteren Zuwachs aus China Die chinesischen Gesellschaften Zhejiang Supcon Technology und Yangzhou Yangjie Electronic Technology haben ihre Hinterlegungsscheine an der SIX kotieren lassen.

Die GDR werden im Handelssegment China-Switzerland Stock Connect gehandelt. Bild: Iris C. Ritter

Bei der SIX haben diese Woche zwei weitere chinesische Firmen ihre Hinterlegungsscheine (Global Depository Receipts, GDR) kotieren lassen. Auf die Zhejiang Supcon Technology (Tickersymbol «SUPCON») am Montag, folgt die Yangzhou Yangjie Electronic Technology (Tickersymbol «YJET») am Dienstag, wie die SIX mitteilte.



Zhejiang Supcon Technology ist ein Anbieter von Automatisierungs- und Fertigungslösungen für die Industrie. Die Firma habe knapp 21 Mio. GDRs zu einem Angebotspreis von 26.94 $ je Schein kotiert, wobei ein GDR zwei an der Börse in Schanghai kotierten A-Aktien entspreche, so die SIX. Der Bruttoerlös aus dem GDR-Angebot betrug rund 565 Mio. $.



Die im Chipsektor tätige Yangzhou Yangjie Electronic Technology kotierte 14,3 Mio. GDRs zum Preis von 15 $ das Stück. Auch hier entspricht ein GDR zwei an der Börse Shenzhen gehandelten A-Aktien. Die Firma hat mit dem GDR-Angebot einen Bruttoerlös in Höhe von 215 Mio. $ erzielt, wie es weiter heisst.



Die GDR werden im Handelssegment namens «China-Switzerland Stock Connect» gehandelt. Für die Hinterlegungsscheine der in diesen Segment kotierten Firmen gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr.

AWP

