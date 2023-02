Börsenbetreiber – SIX im Zwiespalt von Innovation und Wachstum Die SIX hat vor allem viel vor. Derweil zieht der Wettbewerb unter den weltgrössten Börsenbetreibern an. Lea Fäh

Der Drive der SIX ist unablässig – im Bild ihr Hauptsitz im pulsierenden Zürcher Kreis 5. Bild: Iris C. Ritter

«Die Zukunft der Börse ist digital. Das Potenzial ist riesig», sagt Jürg Schneider, Pressesprecher beim Schweizer Börsenbetreiber SIX. Im traditionellen Börsengeschäft dauert es zwei Tage, bis eine Transaktion im Hintergrund abgewickelt ist. SIX Digital Exchange (SDX), basierend auf der Blockchain-Technologie, erlaubt sogenanntes Atomic Settlement binnen Sekunden. «In zehn bis fünfzehn Jahren wird die digitale Börse die herkömmliche vollständig abgelöst haben», so die Prognose der SIX.