China-Switzerland Stock Connect – SIX meldet neuen Zugang aus China Das Unternehmen Zhejiang Huayou Cobalt, in der Lithium-Ionen-Batterie-Materialbranche tätig, ist in diesem Jahr schon das sechste Unternehmen, das seine Hinterlegungsscheine an der Schweizer Börse kotiert.

Blick auf die Schweizer Börse in Zürich. Bild: ZVG/SIX

Die Schweizer Börse SIX hat erneut Zuwachs aus Fernost erhalten. Die Firma Zhejiang Huayou Cobalt ist in diesem Jahr schon das sechste Unternehmen, das seine Hinterlegungsscheine hierzulande kotiert hat.



Das chinesische Unternehmen hat laut einer Mitteilung der SIX vom Freitag 50 Mio. Hinterlegungsscheine, sogenannte GDR (Global Depository Receipts), zu einem Angebotspreis von 11.65 $ pro Stück kotiert. Dabei entspreche ein GDR zwei A-Aktien des Unternehmens. Daraus ergab sich ein Bruttoerlös in der Höhe von 582,5 Mio., wie es weiter heisst.

Zhejiang Huayou Cobalt ist laut Mitteilung in der Lithium-Ionen-Batterie-Materialbranche tätig und deckt alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette der Branche ab, angefangen bei der Erschliessung der Ressourcen wie Nickel, Kobalt oder Lithium bis hin zur Batterieherstellung. Die A-Aktien des Unternehmens sind an der Shanghaier Börse kotiert.



Seit Ende Juli 2022 können sich chinesische Unternehmen an der SIX über das Handelssegment «China-Switzerland Stock Connect» kotieren lassen. Für die Hinterlegungsscheine gelten verkürzte Handelszeiten von 15.00 bis 17.40 Uhr. GDR sind nach dem Vorbild der «American Depository Receipts» (ADR) entwickelt worden und werden an ausländischen Börsen stellvertretend für die Original-Aktie gehandelt. Ein Hinterlegungsschein kann sich auf eine oder mehrere Aktien oder auch nur auf einen Aktienbruchteil beziehen.

AWP

