Wechsel im Verwaltungsrat – SIX mit neuen Verwaltungsräten An der Generalversammlung der Börsenbetreiberin wurden drei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt.

Die drei neuen Mitglieder wurden für eine für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Generalversammlung der SIX Group hat drei neue Verwaltungsräte gewählt. So gehören neu Vontobel-Präsident Andreas Utermann, Pictet-Partner Sven Holstenson und Raiffeisen-ManagerRoger Reist dem Gremium an. Sie folgen auf Herbert Scheidt, Lorenz von Habsburg-Lothringen und Jürg Gutzwiller, die nach dem Ende ihrer Amtszeit ihren planmässigen Rücktritt erklärt haben, wie die SIX am Montag mitteilte.

Die drei neuen Mitglieder wurden für eine für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats von SIX seien in ihrem Amt bestätigt worden, so die Meldung. Dem Aufsichtsgremium gehören weiterhin VR-Präsident Thomas Wellauer, Jürg Bühlmann, André Helfenstein, David Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Belén Romana García, Andy Kollegger und Søren Mose an.

