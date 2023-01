Schweizer Börse – SIX Regulation eröffnet Untersuchung gegen Alcon Der Augenheilkundespezialist ist wegen einer möglichen Verletzung der Publizitätsvorschriften ins Visier der SIX-Regulierungsstelle geraten.

Das Gebäude von Alcon Management in Vernier bei Genf. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Die Regulierungsstelle der SIX hat eine Untersuchung gegen Alcon eröffnet. Es gehe um eine mögliche Verletzung der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität, so die SIX Exchange Regulation (SER).

Es hätten sich genügend Anhaltspunkte für die mögliche Verletzung von Regularien durch den auf Augenbehandlungen spezialisierten Konzern ergeben, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Die mögliche Verletzung der Publizitätsvorschriften stünden im Zusammenhang mit der Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen. Die SER werde über den Ausgang des Verfahrens informieren.

AWP

