Managementtransaktionen – Skan-Manager verkaufen Aktien in Millionenhöhe Gemäss vier Offenlegungsmeldungen der Börsenaufsicht haben Manager und Verwaltungsräte sich von Aktien im Wert von 24. Mio. Fr. getrennt.

Die Verkäufe teilten sich in vier Tranchen zu 15 Mio., 6 Mio., 3 Mio. und 215'000 Fr. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Beim Isolatortechnologie-Spezialisten Skan haben Manager und Verwaltungsräte im grossen Stil Aktien zu Geld gemacht. Insgesamt trennten sie sich von Aktien im Wert von 24 Mio. Fr.



Die Verkäufe teilten sich in vier Tranchen zu 15 Mio., 6 Mio., 3 Mio. und 215'000 Fr., wie aus vier Offenlegungsmeldungen an die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation von 30. März hervorgeht. Bei der grössten Transaktion verkaufte laut der Meldung die «Ehefrau eines GL-Mitglieds» 200'000 Aktien. Gemäss dem aktuellen Geschäftsbericht hielt per Ende 2022 einzig Skan-Chef Thomas Huber genügend Aktien. Konkret waren es 684'000 Anteilsscheine, was einem Anteil von 3,0% am Unternehmen entsprach.



Beim Verkäufer des 3-Millionen-Anteils über 40'000 Aktien handelt es sich gemäss Mitteilung um ein exekutiv tätiges VR-Mitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung. Nur Huber ist als VR auch exekutiv im Unternehmen tätig.



Verkäufer des Aktienpakets über 6 Mio. Fr. war ein nicht exekutiv tätiges Verwaltungsratsmitglied. Per Ende 2022 verfügten der Verwaltungsratspräsident Gert Thoenen und ein weiteres Mitglied des Gremiums als einzige über genügend grosse Aktienpakete. Die drei Millionenverkäufe erfolgen zu einem Nennwert von 75.00 Fr. Dies entspricht einem Abschlag von rund 6% zum Schlusskurs am Ausübungstag.



Die kleinste Aktientranche wurde laut Mitteilung von der «Ehefrau des VR-Präsidenten» veräussert, jedoch zu einem leicht höheren Ausübungspreis von 76.73 Fr. Konkrete Gründe für die Verkäufe wurden in den Offenlegungsmitteilungen nicht genannt. Ein Sprecher des Unternehmens wollte auf Anfrage die Gründe für die Transaktionen nicht kommentieren.



Dass die Transaktionen alle am 30. März erfolgten, liege in den Handelsbeschränkungen für Geschäftsleitungsmitglieder und Verwaltungsräte begründet, so der Sprecher weiter. Ein Handelsfenster habe sich erst nach der Publikation der Geschäftszahlen am 28. März geöffnet und dieses schliesse sich Anfang Juli wieder. Sperrfristen für bestehende Aktionäre nach dem Börsengang hätten bei der Transaktion keine Rolle gespielt.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.