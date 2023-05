Die auf Isolator- und Reinraumtechnik für die (bio-)pharmazeutische Industrie spezialisierte Skan war ursprünglich eine Tochtergesellschaft der damals an der Börse BX Swiss kotierten Beteiligungsgesellschaft BV Holding. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Einschätzung von Arno Schmocker um 8.40 Uhr

Es sind nur drei kurze Sätze in der Medienmitteilung, und sie lassen Investoren ratlos zurück. In diesem Fall liegt es in der Natur der Sache: Zur Untersuchung der Bundesanwaltschaft über Transaktionen mit Aktien der BV Holding im Vorfeld des Börsengangs von Skan werden keine weiteren Informationen geliefert, bis nicht konkrete Resultate vorliegen. Skan, Hersteller von Pharmaisolatoren, kam Ende Oktober 2021 an die Börse. Sie war die grösste Einzelbeteiligung der Berner BV Holding gewesen. Mehrheitsaktionär der Beteiligungsgesellschaft war Willy Michel, heute noch grösster Einzelaktionär von Skan (zum Zeitpunkt des IPO mit 17%). Was genau und gegen wen untersucht wird, bleibt vorderhand unklar. Gewiss ist: Unsicherheit ist Gift für die Börse. Einige Investoren dürften zittrige Hände bekommen.