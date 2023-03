Nonvaleur – SKAndal im Bankbezirk Credit Suisse ist in zu viele Fettnäpfchen getreten. Bis die ehemalige Kreditanstalt nicht mehr altehrwürdig, sondern nur noch alt war und im Publikum keinen Kredit mehr genoss. Manfred Rösch

Mit einer «Actie» der Schweizerischen Kreditanstalt von 1912 liess sich seinerzeit theoretisch viel kaufen, mehr als vielleicht ein halbes Prozent Anteil an einer SKA-Skimütze heutzutage. Das war noch im Wortsinn ein Wertpapier: ein Papier – die Sujets zeigen den zupackenden Geist der Belle Époque – von Wert. Heute sind Credit-Suisse-Aktien wolkig digital und, eine Schande, fast wertlos. Eine Ikone des Zürcher Kapitalismus, 1856 vom legendären Staats- und Wirtschaftskapitän Alfred Escher ­gegründet, hat sich selbst entsakralisiert: Es ist quasi der unerwünschte späte Triumph Winterthurs (Bankgesellschaft) und Basels (Bankverein), ­alliiert als UBS. Noch in den 1990er-Jahren gab es die Bank Leu und die Schweizerische Volksbank, die nun via CS im neuen Monopol-Moloch (cum grano salis) UBS enden. Historiker werden das Abgleiten von CS vielleicht auf die 1970er-Jahre zurückführen. Damals begann die Zusammenarbeit mit First Boston; damals machte der Chiasso-Skandal Schlagzeilen – via die SKA-Filiale Chiasso wurde Schwarzgeld von Italien nach Liechtenstein verschoben. Das stolze Haus am Paradeplatz war seitdem nicht immer mit tauglichem Spitzenpersonal gesegnet, diplomatisch ­gefasst; manche hohe, hoch bezahlte Herren hätten in bestimmten ­anderen Anstalten weniger gemein­gefährlich gewirkt als ausgerechnet in der Kreditanstalt. So wurde ­bitter gescherzt, die Marke CS stehe für die kurze Frist von Skandal zu Skandal, in jüngerer Zeit von Archegos zu Greensill etwa. Bis nun Credit Suisse im Publikum jeglichen Kredit ver­loren hat. Bis der Bundesrat den haarsträubenden, sündhaften, skandalösen, wohl jedoch «alternativ­losen» Deal mit UBS durchboxte.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

