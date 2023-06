Bald werden 80% der Weltbevölkerung in Städten leben. Es braucht daher Smart Cities, die für dieses Wachstum eingerichtet sind, so der geschäftsführende Gesellschafter von Mirabaud. Für Investoren ergeben sich viele Chancen.

Herr Aeschlimann, welche Herausforderungen ­sehen Sie gegenwärtig in der Immobilienbranche?

Der Sektor gewerblicher Immobilien befindet sich in einer schweren Krise, was vor allem auf den ­rasanten Anstieg der Zinsen zurückzuführen ist, den wir seit etwa einem Jahr erleben. Darüber ­hinaus wurde der Markt durch den Home-Office-Trend beeinträchtigt. Viele grosse Arbeitgeber haben Arbeitsplätze abgebaut. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist dagegen nach wie vor gross, auch wenn das Volumen in diesem Segment ­wegen der steigenden Preise zurückgegangen ist. Wir sind jedoch weiter von der Widerstandsfähigkeit dieses Segments überzeugt.