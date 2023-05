«Finanz und Wirtschaft» ist seit Jahr und Tag Ihr Begleiter, wenn es darum geht, wie und wo Sie Ihr Geld anlegen. Sei dies mit konkreten Aktientipps oder mit richtungsweisenden Artikeln, wo sich die Märkte hinbewegen. Darüber hinaus werfen wir auch immer ein Auge auf andere wichtige Entwicklungen, die Ihr finanzielles Glück beeinflussen, wie Vorsorge, Hypotheken oder alternative Anlageprodukte. Doch wir wollen noch mehr sein. FuW möchte Sie in allen Ihren Geldfragen unterstützen.

Alles rund ums Geld

Dazu haben wir eine Serie unter dem Namen Smart Money entwickelt, in der wir einmal pro Woche Themen aufgreifen, die für alle gedacht sind, die sich im weitesten Sinne für Geld interessieren. Zuverlässige Informationen im Internet zu finden, wird immer schwieriger, und der Bankberater hat immer weniger Zeit. Da wollen wir Abhilfe schaffen.

Was Sie von Smart Money erwarten können? Wir zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie klug investieren, wie Sie ein Eigenheim finanzieren, wie Sie im Ausland am besten bezahlen, was Sie bei einer Erbschaft bedenken müssen, wie man eine Frühpensionierung schafft, was Dividenden genau bedeuten und wieso sie wichtig sind.

Den Newsletter abonnieren

Damit Sie keine Folge verpassen, haben wir zur Serie einen Newsletter entwickelt, der Ihnen als Abonnenten der FuW exklusiv zur Verfügung steht. Als kleine Zusatzdienstleistung geben wir Ihnen in jedem Newsletter noch einen guten Aktientipp mit auf den Weg. Die ersten sechs Ausgaben des Newsletters können Sie aber auch als Nichtabonnent kostenlos testen. Melden Sie sich hier unter http://fuw.ch/smartmoney gratis an.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

Fehler gefunden?Jetzt melden.