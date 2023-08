Smart Money – Urlaubspanne – wie weiter? Trotz unseren Tipps rund um das Buchen von Ferien tappen Sie in eine Falle. Sehr unschön – doch FuW hilft weiter. Simone Stern

Die FuW-Serie «Smart Money» ist für alle, die sich für Geld interessieren – und somit für jeden und jede. Sie zeigt, wie Sparer klug in Aktien investieren, ob Gold oder Bitcoin smart sind, wie sich die Altersrente früh aufbessern lässt und was es braucht, um ein Eigenheim zu finanzieren. Illustration: Marco Tancredi

Wer die schönsten Tage des Jahres plant, denkt in der Regel nicht an die Möglichkeit, dass etwas schiefgeht. Viele Tücken sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt, da Reiseanbieter sie geschickt verstecken. Wer ein Hotel bucht, das überhaupt nicht so ist wie erwartet, oder eine Wohnung mietet, die es gar nicht gibt, der muss meist auf den Goodwill des Anbieters hoffen. «Finanz und Wirtschaft» zeigt auf, bei welchen Reiseplattformen in der Regel mehr Entgegenkommen vorhanden ist und wie man sich anderweitig vor bösen Überraschungen schützen kann.