Hot Corner – Smarte Lösungen gegen den Plastikmüll Das an der Osloer Börse gelistete US-Unternehmen Agilyx überzeugt mit seinen Lösungen für das chemische Recycling von Kunststoffen. Christopher Gilb

Eine Anlage von Agilyx für chemisches Recycling. Bild: PD

Millionen von Tonnen Plastikmüll aus den reichen Staaten landen jährlich in den armen Ländern dieser Welt. Denn obwohl das Plastikproblem bekannt ist, werden heute nur rund 10 % des Altplastiks recycelt. Der Rest landet aufgrund seiner chemischen Komplexität oder wegen Kontamination auf Mülldeponien, in Verbrennungsanlagen und in der Umwelt. Das 2004 unter dem Namen Plas2Fuel gegründete Unternehmen mit heutigem Namen Agilyx (Oslo: AGLX, Kurs 29.50 nKr., Börsenwert umgerechnet 206 Mio. Fr.) hat es sich zur Mission gemacht, dieses Problem zu bekämpfen.