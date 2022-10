Markttechnik vom 18. Oktober 2022 – SMI: 10’600 kommen in Reichweite Der Swiss Market Index hat sich ein weiteres Mal über der 10’000er-Marke stabilisiert – auch die darauf folgenden Entwicklungen gleichen sich. Andreas Büchler

Die erste Bodenbildung um 10’000 Zähler Ende September dauerte noch mehrere Tage, der zweite Stabilisierungsversuch war bereits in einer einzigen Handelssitzung abgeschlossen. Doch auch diese Erholung könnte an der horizontalen Wendezone um 10’600 Punkte stoppen – knapp darunter verläuft aktuell auch der nördliche Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot), das in der Vergangenheit stets zuverlässig die verfügbare Bandbreite im Tageschart anzeigte.

Schon um 10’550 zeigt sich eine rund zwei Wochen alte Umsatzhäufung, an der der SMI nicht zufällig zum Wochenanfang seine Bärenmarktrally pausiert haben dürfte (rote Box). Doch wie schon die vorausgegangenen, ähnlich ableitbaren Hürden bei 10’430 und 10’200 (grüne Boxen), die überwunden wurden und nun bei einem erneuten Schwächeanfall die wahrscheinlichsten Kursziele auf der Unterseite darstellen, ist auch die 10’550er-Volumenspitze nur eine potenzielle Bremse und nicht zwingend die Endstation. Da die eingangs erwähnten technischen Hemmfakotoren jedoch verstärkend dazukommen, drohen hier ein längerer Zwischenstopp oder sogar eine erneute Umkehr nach Süden.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

