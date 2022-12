Markttechnik vom 13. Dezember 2022 – SMI: 10’800 bis 11’250 erwartet Der Swiss Market Index dürfte sich zwischen den meistgehandelten Preisschwellen der Vorwochen verweilen. Andreas Büchler

Die höchsten Umsätze sind seit Beginn der jüngsten Aufwärtswelle Mitte November bei 10’800 und 11’200 Zählern messbar gewesen (orange). Da hohe Volumina in der Vergangenheit oft zuverlässig künftige Wendepunkte oder zumindest das Preisniveau einer Pause ankündigen, ist spätestens für das eher impulsarme Weihnachtsgeschäft ab der kommenden Woche mit Schwankungen innerhalb dieser Range zu rechnen.

Die Obergrenze der genannten Spanne fällt zudem relativ eng mit der horizontalen Wendezone bei 11’250 / 11’300 zusammen, an welcher der SMI bereits mehrfach scheiterte. Ein deutliches Vorbeikommen an diesem Niveau ist daher in näherer Zukunft das unwahrscheinlichere Szenario.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

