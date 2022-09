Markttechnik vom 23. September 2022 – SMI: Abgabedruck weiter hoch Der Swiss Market Index fällt noch schneller, als es auf Grund der ohnehin negativen technischen Vorzeichen bereits zu erwarten war. Andreas Büchler

Nach einem Verlust von fast 1’000 Punkten in nur zehn Kalendertagen steigt die Wahrscheinlichkeit einer Gegenreaktion nach oben wieder an, doch bislang bleiben Stabilisierungssignale aus. Der Markt bewegt sich allerdings am unteren Rand seines kurzfristigen Schwankungsbandes (rot), was den weiteren Fall zumindest leicht abbremsen kann. Gleichzeitig hilft dieser aus vergangenen Bewegungen errechenbare Korridor auch bei der Bestimmung eines Erholungsziels auf der Oberseite: Mehr als 10’600 / 10’700 Punkte sind derzeit auch im Idealfall kaum vorstellbar.

Im Süden ist dagegen die Untergrenze des linear fallenden Abwärtstrendkanals (schwarz) bei rund 10’000 Punkten ein nicht mehr weit entferntes Kursziel. Da das Prognose-Band auf dieser Zeitebene bereits unterschritten ist (blau), stehen die Chancen auf eine Atempause im aktuellen Ausverkauf dann gut.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

