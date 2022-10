Börsenbericht – SMI: Abwärtstrend setzt sich fort Der Schweizer Aktienmarkt setzt auch am Dienstag seinen Abwärtstrend fort.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag erneut schwächer in die Sitzung gestartet. Sollten die Kurse bis zum Schluss im roten Bereich bleiben, wäre es der fünfte Verlusttag in Folge. Der SMI fällt dabei unter die Grenze von 10'200. Die allgemeine Börsenstimmung bleibt also angeschlagen. Die Vorgaben aus New York vom Montagabend sind wie an den Handelstagen davor negativ, wobei einmal mehr die Technologie-Werte der Nasdaq mehr einbüssten als der Dow Jones Industrial. Nach Umsatzangaben zum dritten Quartal fallen insbesondere Givaudan mit markanten Abgaben auf.



Angesichts der volatilen Entwicklung der vergangenen Wochen täten sich die Investoren schwer, eine klare Richtung für die Aktien zu finden, heisst es in Marktkreisen. Und vor dem am Mittwoch anstehenden Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed und den am Donnerstag fälligen neuesten US-Inflationszahlen dürfte die Lage angespannt bleiben.



Der SMI verliert bis um 09.15 Uhr 0,95% auf 10'165,26 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,21% auf 1522,44 Punkte zurück und der breite SPI um 0,88% auf 13'020,23 Punkte. Alle SLI-Titel stehen tiefer.



Im Fokus stehen Givaudan, welche im Anschluss an die Umsatzzahlen vom dritten Quartal um 6,4% einbrechen. Givaudan habe sich zwar auch im dritten Quartal wacker geschlagen, heisst es in Analystenkreisen. Das Umfeld sei nämlich kein leichtes gewesen. Allerdings hatte man sich vom organischen Umsatzwachstum etwas mehr erhofft, insbesondere im Geschäft mit Aromen



Für die Aktien der CS haben sowohl Goldman Sachs als auch Jefferies das Kursziel nach unten angepasst. Goldman Sachs hat dabei die Empfehlung «Sell» bestätigt, Jefferies das Rating «Hold». CS halten sich damit aber in den vorderen Rängen der Tabelle.



Etwas auffälliger sind noch die SLI-Aktien AMS Osram und vor allem Temenos. Für beide hat Julius Bär das Rating auf jeweils «Hold» von zuvor «Buy» zurückgenommen und gleichzeitig das Kursziel deutlich reduziert.



Sonova fallen im Vorfeld ihres Investorentages nicht weiter auf.



Eine gewisse Abstützung nach unten bieten die defensiven Schwergewichte Novartis und Roche, welche damit die Tabelle mit den geringsten Verlusten anführen.



Im breiten Markt rücken Kuros klar vor, nachdem das Unternehmen die Markteinführung eines neuen Knochentransplantats angekündigt hat.

US-Aktienmarkt bleibt zögerlich

Nach dem schwachen Wochenschluss ist Wallstreet am Montag weiter zögerlich geblieben. Der Wochenauftakt endete mit weiteren, wenn auch leichteren Verlusten. Der Dow Jones Industrial gab 0,3% auf 29’203 nach. Der S&P 500 büsste 0,8% auf 3612 ein und der Nasdaq Composite 1% auf 10’542.

Einmal mehr standen vor allem Technologiewerte unter Druck. Der robuste Arbeitsmarktbericht für September hatte neue Zinssorgen angefacht und zum Verkauf von Risiko- und Wachstumswerten geführt, ein Muster, das sich am Montag fortgesetzt hat.

Angesichts der im Wochenverlauf beginnenden Berichtssaison und vor den für Donnerstag erwarteten Teuerungszahlen bleiben Anleger weiter in Wartestellung.



Erhebliche Einbussen erlitten die Automobilwerte Ford (–6,9%) und General Motors (–4%). In einer Studie rechnet UBS bereits in drei bis sechs Monaten mit einem Überangebot am Markt und damit mit einem abrupten Ende der Preismacht und der Phase hoher Profitabilität.

Der grösste Verlierer im Dow Jones waren die Aktien Salesforce (–3,1%), gefolgt von Microsoft (–2,1%) und Intel (–2%). Auf der Gewinnerseite finden sich Wallgreens Boots (+4,3%) und Merck (+3,2%). Im Nasdaq glitten Lam Research sowie CrowdStrik und PayPal jeweils mehr als 6% ab.

Asiatische Aktienmärkte uneinheitlich

Den asiatischen Aktienmärkten fehlt nach den Vorgaben aus den USA im heutigen Handel ebenfalls der Mut. Die Entwicklung ist uneinheitlich, aber mehrheitlich negativ. Die Indizes schwanken erheblich und zeigen teils deutliche Einbussen.

In Tokio notieren der Nikkei 225 und der breitere Topix beispielsweise 2,6 bzw. 2% unter Vortag. Der Kospi in Seoul weist eine Einbusse von 2% auf. In Hongkong zeigt der Hang Seng im Nachmittagshandel eine Einbusse von 1,6%. Der Shanghai Composite dagegen wird mit einem Plus von 0,4% geführt. An der Börse Sydney notiert der S&P ASX knapp im Minus.

Eurokurs gibt weiter nach

Der Kurs des Euro ist am Dienstag erneut gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9683 $ gehandelt, nachdem sie sich am Vorabend knapp über 0,97 $ gehalten hatte.



Der US-Dollar hält auch gegenüber dem Franken sein zuletzt wieder gestiegenes Niveau gut. Er pendelt weiterhin um die Parität zum Franken. Derzeit liegt er mit 1,0011 wieder leicht darüber, am Vorabend war er knapp darunter. Der Euro notiert derweil weiterhin im Bereich von 0,97, mit 0,9693 aktuell wieder leicht unter diesem Niveau, am Vorabend kostete er minim mehr.



Ausschlaggebend für die Kursschwäche des Euro bleibt ein starker US-Dollar, der am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Der Dollar profitierte von der Unsicherheit an den Finanzmärkten. Die Sorgen vor den Folgen des Kriegs in der Ukraine steigert die Nachfrage nach der amerikanischen Währung, die unter Anlegern als sicherer Anlagehafen geschätzt wird.



Eine weitere Ursache für die aktuelle Dollar-Stärke ist die Spekulation auf steigende Zinsen in den USA. Die US-Notenbank Fed hat dank robuster Daten vom US-Arbeitsmarkt den nötigen Spielraum, um weiter entschlossen gegen die hohe Inflation in der grössten Volkswirtschaft der Welt anzukämpfen. Die Aussicht auf erneute starke Zinserhöhungen in den USA treibt die Renditen für US-Staatsanleihen in die Höhe und lässt auch den Kurs des Dollar weiter steigen.

Ölpreise sinken weiter

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Die Kursverluste am Ölmarkt hielten sich aber wie bereits am Vortag in Grenzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,69 $. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 90,55 $.



Der Handel am Ölmarkt wird derzeit durch das sinkende Angebot nach einer Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ und wachsenden Konjunktursorgen bestimmt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sind die Konjunktursorgen zuletzt in den Vordergrund gerückt, was die Ölpreise belastet. Unter anderem wird erwartet, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft im Lauf des Tages erneut senken könnte.



Ein Abflauen der Weltwirtschaft hätte eine geringere Nachfrage nach Rohöl zur Folge. In den vergangenen Monaten hat der IWF seine Prognosen bereits mehrfach nach unten korrigiert. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa warnte, die Lage könnte durchaus noch schlimmer werden, bevor sie sich bessere. Angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine und der Corona-Pandemie bleibe die Unsicherheit extrem hoch.

AWP/REUTERS

