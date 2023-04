Markttechnik vom 21. April 2023 – SMI: Pause, dann weiter aufwärts Das wahrscheinlichste Szenario ist nach wie vor eine kurze Unterbrechung an der nun erreichten Barriere, gefolgt von einem weiteren Anstieg. Andreas Büchler

Der Swiss Market Index zeigt unverändert eine Abflachung seines jüngsten Anstiegstempos, was angesichts der zwischenzeitlichen Annäherung an seinen Jahreshochs keine Überraschung ist. An irgend einer Preisschwelle müssen sich kurzfristig orientierte Marktteilnehmer mit Gewinnmitnahmen orientieren, und da bietet sich das bereits bewährte Niveau um 11’450 geradezu an. Nach einer Atempause ist aber Luft im Schwankungsband auf dieser Zeitebene (rot) bis an die 11’600er-Marke.

Nun dürften aber zunächst potenzielle Korrekturziele in den Fokus rücken, die sich beispielsweise anhand der umsatzstärksten Kursniveaus der Vorwochen ermitteln lassen. Diese liegen momentan um 11’250 und 11’100 und stellen die ersten Ziele für den Fall einer Konsolidierungsphase dar.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

