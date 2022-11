Markttechnik vom 7. November 2022 – SMI: Alles über 10’500 ist positiv Solange sich der Swiss Market Index oberhalb seiner zuletzt gültigen Stabilisierungszone hält, bleibt die kurzfristige Prognose gut. Andreas Büchler

Der SMI hat sich in der zurückliegenden Handelswoche erneut oberhalb des nächstgelegenen Bodenbildungsbereichs bei 10’500 / 10’600 gefangen. Nur wenn die Nachfrage an dieser mit vergleichsweise hohem Volumen gehandelten Preisschwelle wegbricht, besteht Anlass zur Sorge.

Allerdings ist der Spielraum nach oben zunächst bis maximal 11’100 / 11’200 beschränkt. Diese Zielmarke leitet sich aus mehreren Indikatoren ab, im Kurzfristchart vor allem aus einer dort verlaufenden horizontalen Wendezone sowie der Obergrenze des entsprechenden Schwankungsbandes (rot).

Noch wichtiger bei der Orientierung ist allerdings das mittelfristige Prognose-Band (blau), welches in den Vorjahren selbst in dynamisch verlaufenden Aufwärtstrends kaum überschritten wurde. Da es aktuell noch nicht steigt, wird es auch in den kommenden Tagen voraussichtlich ein zuverlässiges Limit für den Index auf der Nordseite darstellen.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

