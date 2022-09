Börsenbericht – SMI schliesst klar im Minus Die Rezessionsängste haben am Freitag die Oberhand gewonnen und die Börse auf Talfahrt geschickt.



Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Tag der Woche mit klaren Verlusten abgeschlossen. Zins- und Rezessionssorgen beherrschten die Anleger somit auch zum grossen Verfallstermin vor dem Wochenende. Die Bilanz für die Woche fällt daher tiefrot aus. Der wieder wachsende Optimismus der Anleger hatte bereits am Dienstag einen Schlag durch die anhaltend hohe Teuerung in den USA erlitten. Daraufhin geisterten Spekulationen durch den Raum, die US-Notenbank könnte womöglich sogar zu einem massiven Zinsschritt von 100 Basispunkten gezwungen sein.

Das wäre zwar «die grosse Keule», so ein Börsianer, doch waren die Blicke der Anleger zum Wochenschluss trotzdem bereits fest auf die Zinssitzung des Fed in der kommenden Woche gerichtet. Dass es im Sommer überhaupt zu mehreren Erholungsrallyes gekommen ist, bezeichnete ein anderer Marktkenner gar als «Wahnsinn». Die Hoffnungen auf die Kehrtwende, also auf ein Signal der Fed-Verantwortlichen, sie würden den Prozess der geldpolitischen Straffung bald beenden, sei bei der hohen Inflation völlig unrealistisch gewesen. «Da war der Wunsch der Vater des Gedankens», beschreibt er das vergangene Marktverhalten. Nun habe wieder mehr Realismus Einzug gehalten.

Der SMI verlor bis Börsenschluss schliesslich 1,27% auf 10'610,65 Punkte und schloss damit auf Tagestief. Das entspricht einem Wochenminus von knapp 2,7%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fiel um 1,47% auf 1612,36 und der breite SPI um 1,20 Prozent auf 13'583,10 Zähler. Im SLI gaben 25 von 30 Titeln nach.

Die Liste der grössten Verlierer war gespickt mit den unterschiedlichsten Vertretern zyklischer Branchen, die damit ihre schwache Vortagesperformance fortsetzten. Bei Sika (-2,6%) und in den hinteren Reihen Clariant (-2,2%) hatten bereits am Vortag Gewinnwarnungen von US-Konkurrenten für erhöhten Verkaufsdruck gesorgt. Sika wurden ausserdem gemeinsam mit Holcim (-1,5%) noch von einer Abstufung europäischer Bauzulieferaktien durch SocGen belastet, wobei beim Beton-Konzern der vollzogene Verkauf des Indien-Geschäfts an die Adani Gruppe zumindest einen noch deutlicheren Kursrutsch verhinderte.

Aber auch Richemont (-3,5%) und Straumann (-3,6%) standen ganz oben auf den Verkaufszetteln. «Alles was auch nur im Entferntesten mit Konsum zu tun hat, ist aus den Depots gekippt worden», sagte ein Händler. Bei Kühne+Nagel (-4,1%) machten Börsianer sinkende Frachtraten und eine einkassierte Gewinnwarnung vom US-Konzern FedEx als Belastungsfaktoren aus.

Schwächer waren auch Technologiewerte wie Temenos und Logitech die sich um bis zu 3,3% verbilligten. Hier verwiesen Händler unter anderem auf die schwachen US-Vorgaben. Besser erging es den volatilen AMS-Osram (+0,5%), die im Verlauf ins Plus drehten.



Insgesamt im Minus bewegten sich auch die verschiedenen Vertreter der Finanzbranche. Während Titel wie Partners Group, UBS und CS um jeweils mehr als 2% zurückfielen, gaben die Versicherer Zurich, Swiss Re und Swiss Life zwischen 0,4 und 1,1% etwas moderater nach.



Zu den wenigen Gewinnern gehörten derweil einige defensive Werte wie etwa Swisscom. Doch auch SGS (+1,1%), die nächste Woche aus dem SMI fliegen, dürften noch einmal auf dem grossen Parkett glänzen. Sie werden dann durch die Papiere von SLI-Tagesverlierer Sonova (-4,6%) ersetzt. Das charttechnische Bild bei dem Hörsystemspezialisten sei seit der Gewinnwarnung im August so angeschlagen, dass er davon abrate, in ein fallendes Messer zu greifen, warnte ein Chartanalyst.

Im SMIM ersetzen nächste Woche SGS, Belimo (-0,3%) und die Inhaberaktien von Roche (-1,0%) ab Montag Sonova, Cembra (+3,8%) und BB Biotech (+1,7%).



In den hinteren Reihen fielen derweil Highlight Event& Entertainment (-7,7%), IVF Hartmann (-5,9%) oder Forbo (-4,7%) mit Abgaben auf.



Dagegen erhielten SFS (+0,9%) und Landis+Gyr (+0,8%) jeweils etwas Rückenwind nach aktuellen Studien.

US-Märkte: Weitere Verluste

Die Talfahrt an den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag fortgesetzt. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationszahlen scheuten Anleger vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch weiter das Risiko. Fest gerechnet wird damit, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anhebt, aber auch ein ganzer Punkt gilt als möglich.



Die Indizes grenzten hohe Auftaktverluste aber etwas ein. Nach einem etwa 1,3% tieferen Start stand der Dow Jones Industrial zuletzt 0,76% tiefer bei 30 726,62 Zählern. Der breit aufgestellte S&P 500 sank zeitgleich noch um 1,02% auf 3861,49 Zähler. Einen schweren Stand hatten weiter auch die zinsabhängigen Technologiewerte. Der Nasdaq 100 verlor 1,13% auf 11 793,14 Punkte.



Alle drei New Yorker Kursbarometer erreichten am Freitag erneut Tiefststände seit Mitte Juli. Für den Dow zeichnet sich auf Wochensicht ein Verlust von 4,3% ab und für den Nasdaq 100 sogar von 6,1%.



Am Freitag treibt die Anleger neben den schon länger währenden Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen auch der grosse Verfall an den Terminbörsen um. Die Rezessionsangst wurde durch eine Gewinnwarnung des Logistikers Fedex verstärkt, der wegen seiner wichtigen Rolle in den globalen Lieferketten als eine Art Indikator für den Welthandel gilt.



Die Fedex-Papiere brachen um 23% ein und zogen damit auch den Konkurrenten UPS um vier Prozent nach unten. Fedex hatte die Gewinnprognose nach einem schwachen Quartal zurückgezogen. Laut dem UBS-Analysten Thomas Wadewitz hat der Gewinn je Aktie den Konsens um ein Drittel verfehlt. Die Experten von JPMorgan und der Bank of America reagierten mit einer Abstufung der Fedex-Aktie auf ein neutrales Votum.



Für die Papiere von Uber ging es zeitweise um fast sieben Prozent abwärts, zuletzt dann noch um 3,4%. Der Fahrdienstvermittler ist offenbar Opfer eines Hackerangriffs geworden. Nach einem Bericht der «New York Times» wurden durch den Cyberangriff viele interne Systeme in Mitleidenschaft gezogen. Das Unternehmen sprach am Freitag auf Twitter von einem «Cybersicherheitsvorfall». Uber werde diesen untersuchen und habe sich mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung gesetzt.



Um 4,5% weiter bergab ging es für die Adobe-Aktie , die am Vortag schon eingebrochen war wegen der als teuer erachteten Übernahme der Web-Design-Softwarefirma Figma. Einige Analysten reagierten nun ähnlich erschrocken wie die Anleger, viele verwiesen auf die mit dem Deal verbundene Gewinnverwässerung. Von Barclays und der Bank of America gab es Abstufungen.

Euro legt nach zwischenzeitlichen Verlusten zum US-Dollar zu

Der Euro hat am Freitag nach zeitweisen Verlusten zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0025 $. Er lag damit etwas über dem Niveau aus dem frühen Handel.



Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 0.9657 ebenfalls wieder klar stärker. Am Vortag war der Euro auf 0.95305 Franken und damit den tiefsten Stand in den letzten 20 Jahren gefallen. Der US-Dollar präsentiert sich bei Kursen von 0.9635 Fr. recht stabil.



Der Euro war am Vormittag vorübergehend unter Druck geraten und bis auf 0.9945 $ gefallen. Dem Dollar kam zugute, dass die Mehrheit der Investoren mit einem weiteren kräftigen Zinsschritt der US-Notenbank Fed rechnet. Am Nachmittag erholte sich der Euro jedoch und stieg wieder über die Parität zum Dollar. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September zwar aufgehellt, der Anstieg blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Entscheidender für die Kursentwicklung war laut Analysten jedoch, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher gesunken sind. Dies könnte den Zinserhöhungsdruck auf die Fed etwas verringern. Schon am Mittwoch wird in den USA die nächste Zinserhöhung erwartet.



Das britische Pfund fiel indes erstmals seit 1985 unter die Marke von 1.14 $. Die wirtschaftliche Lage in Grossbritannien ist sehr schwierig. «Konjunkturell sieht es nicht rosig aus, die notwendigen Zinserhöhungen erschweren es der Wirtschaft zusätzlich», kommentierte Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Das könnte die Bank of England (BoE) davon abhalten, in der kommenden Woche weitere kräftige Zinserhöhungen zu signalisieren. «Dies wäre aber notwendig, um den Markt davon zu überzeugen, dass die BoE auf Straffungskurs bleibt, wovon das Pfund profitieren könnte.» Die Inflationsrate lag in Grossbritannien zuletzt bei über 10%. Gleichzeitig rechnet die britische Notenbank mit einer länger anhaltenden Rezession.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87400 (0.86934) britische Pfund und 142.53 (143.43) japanische Yen fest.

Eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London zum Preis von 1676 $ gehandelt. Das waren rund 10 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 92.47 $. Das waren 1.60 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 1.31 $ auf 86.42 $.



Auftrieb, erhielten die Ölpreise am Nachmittag. Händler verwiesen auf einen schwächeren Dollar. Dies macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen tendenziell günstiger. Zuletzt hatten noch die Dollar-Stärke und die schwächelnde Weltwirtschaft die Ölpreise belastet.



Die Vortagsverluste machen die Ölpreise jedoch nicht wett. Das US-Energieministerium war am Donnerstag Spekulationen über ein baldiges Wiederauffüllen der strategischen Reserven in den USA entgegengetreten. Man wolle mit der Auffüllung der strategischen Rohölreserven nicht vor dem Ende des Fiskaljahres 2023 beginnen. Ölkäufe durch die US-Regierung hätten die Nachfrage und damit die Preise erhöht.

