Börsenbericht vom 18. November 2022 – SMI: 11'000-Punkte-Marke bleibt in Reichweite Zum Wochenschluss gibt es am Schweizer Aktienmarkt steigende Kurse. Angeführt werden die Gewinner bei den Blue Chips von den defensiven Novartis.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Die Schweizer Aktienbörse baut am Freitag nach einem freundlichen Start die Gewinne stetig aus. Händler erklären sich die steigenden Kurse mit den anziehenden US-Aktien-Futures und Glattstellungen am Verfallstag sowie vor dem Wochenende. «Der Markt will nach oben», meint ein Händler. Ein anderer bezeichnet dagegen den Markt als überkauft. Allerdings seien in der aktuellen Woche die Gewinne der Vorwochen seit dem Jahrestief im September schon etwas konsolidiert worden. Aber eigentlich fehlten gute Gründe für weitere Kursgewinne.



Dies umso mehr, als sich die Stimmung wieder eingetrübt habe. So überraschten zuletzt einige US-Konjunkturzahlen, etwa der Konjunkturindex aus Philadelphia oder die Daten vom Immobilienmarkt, negativ. Auch in Europa wird eine Rezession immer wahrscheinlicher. Zudem dämpften US-Notenbanker die Hoffnungen, dass das Fed das Tempo der Zinserhöhungen bald drosselt. So sagte etwa James Bullard, Fed-Präsident von St. Louis, die Zinsen sollten weiter steigen, damit das Fed ihr Ziel, die Inflation zu senken, erreiche. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Die Inflation sei viel zu hoch. «Dennoch, so scheint es, glauben die Märkte den falkenhaften Kommentaren der Zentralbanker nicht», sagt ein Händler. Anleger sollten aber vorsichtig sein, heisst es bei der CS. So dürften die Gewinnerwartungen an die Unternehmen zu optimistisch sein.



Der SMI notiert um 11.10 Uhr um 0,71% auf 10'995,70 Punkten. Kurzzeitig ist der SMI gar über 11'000 Punkte gestiegen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt 0,54% auf 1690,46 und der breite SPI 0,55% auf 14'051,66 Zähler. 23 der 30 SLI-Werte sind fester, sechs schwächer und einer (Sonova) unverändert.



Angeführt werden die Gewinner bei den Blue Chips von den defensiven Novartis (+2,2%), was den SMI alleine um rund 40 Punkte hebt. Mit Nestlé (+0,7%) und Roche (+0,2%) erweisen sich auch die beiden anderen Schwergewichte als Marktstützen.



Hinter Novartis folgt eine Mischung aus Aktien von diversen Sektoren. So zählen die Titel des Warenprüfkonzerns SGS (+1,9%) vor dem Investorentag, der am Mittag beginnt, dazu. Sie erholen sich von den jüngsten Abgaben nach einer Gewinnwarnung.



Gefragt sind zudem die Anteile des Luxusgüterherstellers Richemont (+1,2%), des Versicherers Swiss Re (+0,8%) und der Technologietitel AMS Osram (+1,0%) und VAT (+0,6%). AMS setzen damit ihre Erholung fort, die nach der Zahlenpräsentation eingesetzt hatte. Seit dem Jahrestief im Oktober hat sich der Kurs um rund die Hälfte erholt. Ein Grund dafür ist laut Händlern, dass AMS «substantielle Vorauszahlungs-Vereinbarungen» mit Kunden habe abschliessen können. «Man munkelt, es handle sich dabei um Apple», sagt ein Händler.



Festere Kurse gibt es auch für Zurich (+0,7%). Der Versicherer startet kommende Woche das im August angekündigte Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,8 Mrd. Fr. Damit hat Zürich im laufenden Jahr gegen den Trend rund zehn Prozent gewonnen.



Unterschiedlich tendieren die Aktien der Grossbanken UBS (+1,0%) und CS (-0,5%). Ein vom Onlineportal «Inside Paradeplatz» kolportiertes Gerücht wird am Markt zwar diskutiert, aber nicht als sehr glaubhaft beurteilt. Dem Portal zufolge erwägt die UBS, zusammen mit anderen Schweizer Finanzfirmen, bei der CS vorübergehend einzusteigen, bis die CS den Turnaround geschafft hätte.



Schwächere Kurse verbuchen Aktien wie Lonza, Alcon, Logitech, Temenos und Kühne + Nagel, die zwischen 0,9 und 0,2% einbüssen.



Am breiten Markt stehen Kardex (-5,3%) nach einer Kürzung des Margenziels unter Druck. Dagegen legen Klingelnberg (+16,0%) nach Zahlen bei überdurchschnittlichen Umsätzen zu.



Leclanché (+3,6%) sind trotz tiefroter Zahlen höher. Aber der Batterie-Hersteller hat einen starken Auftragseingang verbucht.

Eurokurs zum US-Dollar und Franken wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0367 $ gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.



Auch zum Franken hat sich der Euro kaum bewegt und kostet aktuell 0.9872 nach 0.9867 Fr. am Vorabend. Derweil geht der Dollar zu 0.9524 Fr.um nach zuvor 0.9520.



Damit hat sich der Euro nach den Kursverlusten vom Vortag stabilisiert. Am Donnerstag hatte eine Dollar-Stärke belastet, nachdem US-Notenbanker Spekulationen auf künftig weniger starke Zinserhöhungen in den USA eine Absage erteilt hatten. Zudem hätten die Mitglieder der US-Notenbank Fed versucht, die Erwartungen zu dämpfen, dass die Fed im Verlauf des nächsten Jahres ihren Leitzins senken könnte, sagte Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank.



In den USA liegt die Inflationsrate deutlich über dem von der US-Notenbank anvisierten Ziel von 2%, was weitere Zinsschritte erforderlich macht. Im Tagesverlauf wird am Devisenmarkt mit einem eher ruhigen Handel gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten.



Ölpreise

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 90.20 $. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 82.24 $.



Am Ölmarkt zeigte sich kurz vor dem Wochenende eine leichte Gegenbewegung, nachdem die Preise zuvor stark gefallen waren. Am Donnerstag war die Notierung für Rohöl aus der Nordsee erstmals seit Oktober zeitweise unter die Marke von 90 $ gefallen, nachdem ein starker Dollar, Rezessionsgefahren in den USA und steigende Corona-Fälle in China die Ölpreise in der Spitze mehr als drei Dollar nach unten gedrückt hatten.



Trotz der leichten Erholung steuern die Ölpreise auf die zweite Handelswoche in Folge mit Verlusten zu. Seit Beginn der Woche hat Brent-Öl fast 7% an Wert verloren. Generell belastet nach Einschätzung von Marktbeobachtern die Sorge, dass die schnellen Zinserhöhungen führender Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation die Weltwirtschaft zu stark abwürgen könnte, was einen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl zur Folge hätte.

Schwächere Wallstreet

An Wallstreet haben die wichtigen Aktienindizes am Donnerstag tendenziell schwächer geschlossen. Die Hoffnung, dass die US-Notenbank angesichts der jüngsten Inflationsdaten ihr Zinserhöhungstempo reduzieren könnte, erhielt durch Aussagen von Fed-Vertretern einen Dämpfer. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,3% auf 3946,56 ein. Der Dow Jones Industrial zeigte sich praktisch unverändert und schloss auf 33’546,32. Der technologielastige Nasdaq Composite sank um 0,4% auf 11’144,96.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzten sich die Aktien von Cisco Systems mit einem Plus von 5% an die Spitze des Kurstableaus. Der Netzwerkausrüster hat mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die grössten Abgaben im Index verzeichneten die Valoren des Softwarekonzerns Salesforce mit einem Minus von 3,5%. In den Fokus der Anleger rückten auch die Valoren von Macy’s mit einer Avance von 15%. Der Warenhausbetreiber hat erfreuliche Zahlen vorgelegt und die Prognosen erhöht.

Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend leichte Verluste

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert, wobei die Verluste überwogen. Dabei bewegten sich die Veränderungen zumeist in engem Rahmen. Auf Wochensicht notierten die Börsen der Region minimal höher.



In Japan zeugten neue Preisdaten von der verstärkten Inflation. Die Kernrate der Verbraucherpreise sei nicht nur höher als erwartet ausgefallen, sondern habe den höchsten Zuwachs der vergangenen 40 Jahre markiert, betonten die Marktstrategen der Deutsche Bank. Damit bewege sich die Inflation nun schon den siebten Monat in Folge über dem Ziel der japanischen Notenbank. Trotzdem habe Notenbankchef Kuroda die Möglichkeit von Zinserhöhungen heruntergespielt und die aktuellen Zinssätze als angemessen bezeichnet.



Damit liegt er auf entgegengesetztem Kurs zu den USA, wo die Währungshüter Hoffnungen auf eine weniger strikte Geldpolitik dämpften. «Der als einflussreich geltende Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, vertritt die Ansicht, dass die US-Leitzinsen mindestens auf 5,00% bis 5,25% erhöht werden müssen, um die Inflation wirksam zu bekämpfen», hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. Das liess die Renditen der US-Staatsanleihen steigen und dämpfte die Stimmung am Aktienmarkt, was sich auch an den asiatischen Finanzplätzen bemerkbar machte.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 0,11% auf 27’899,77 Punkte.



Nur etwas stärker waren die Abgaben an den chinesischen Börsen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank kurz vor Handelsschluss um 0,33% auf 17’986,60 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen büsste zuletzt 0,45% auf 38012,57 Punkte ein.



Besser sah es in Australien aus, wobei auch hier die Veränderungen überschaubar waren. Der S&P ASX 200 zog um 0,23% auf 7151,8 Punkte an.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.