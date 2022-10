Börsenbericht – SMI: Gespanntes Warten auf US-Jobdaten Am Schweizer Aktienmarkt gibt es am Freitag wenig Bewegung. Die CS-Aktien ziehen dagegen an.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Bis die US-Jobdaten am Nachmittag veröffentlicht sind, ist am Schweizer Aktienmarkt nur wenig möglich. Im Vorfeld dieser mit Spannung erwarteten Daten halten sich die Investoren nämlich auch dieses Mal zurück. Beim Schweizer Leitindex SMI sind die Ausschläge daher bloss moderat. Die Bilanz für die erste Woche des vierten Quartals ist nach wie vor positiv. Die US-Jobdaten gelten als ein wichtiger Baustein für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Die noch zu Wochenbeginn vorsichtig aufgekeimten Spekulationen, schwache Daten könnten die Währungshüter zu einer langsameren Gangart bewegen, wurden im weiteren Wochenverlauf zerstört.



«Zu den Befürchtungen weiterer stringenter Zinsanhebung gesellen sich nun noch schwächere Quartalszahlen von den US-Technologieunternehmen hinzu», kommentiert ein Händler. «Der Chipkonzern AMD hat den Marktteilnehmern auf unangenehme Art den Schweinezyklus im Halbleitersektor ins Gedächtnis zurückgeholt und auch der koreanische Technologiegigant Samsung hat die Marktteilnehmer verschreckt.» Dies schüre speziell mit der in der kommenden Woche beginnenden Berichtssaison die Ergebnissorgen. Darüber hinaus mache die Entwicklung der deutschen Importpreise wenig Hoffnung auf eine baldige Beruhigung der Inflation im nördlichen Nachbarland.



Der SMI hat mittlerweile (11.05 Uhr) mit +0,11% ins Plus gedreht auf 10'402,25 Punkte. Auf Wochensicht hat er damit bislang mehr als 1% gewonnen. Allerdings bergen die später anstehenden US-Daten das Potenzial in sich, den so hoffnungsvollen Oktober-Trend so abrupt zu beenden, wie er zu Wochenbeginn gestartet war, warnen vorsichtige Stimmen.



Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert leicht um 0,05% auf 1566,17 Punkte während der SPI mit +0,04% leicht im Plus bei 13'323,27 Punkten steht. Auf 21 Verlierer kommen neun Gewinner.



Die mit Abstand grössten Verluste fahren die Aktien des Sensorenherstellers AMS Osram (-4,7%) ein, die damit einen Gutteil ihrer Wochengewinne wieder abgeben. Aber auch von VAT und Logitech trennen sich Investoren im grösseren Stil, wie die Kursverluste von jeweils mehr als 3% zeigen. Die Aussagen von AMD und Samsung werden als Belastungsgründe angegeben. So erklärte AMD, dass vor allem auf dem Markt für PCs die Nachfrage deutlich geringer gewesen sei. Beim AMS kommt eine Abstufung durch die ZKB als zusätzlicher Belastungsfaktor hinzu.



Die Branchenschwäche setzt sich auch in den hinteren Reihen durch. Hier fallen Titel wie U-blox, Inficon und Comet mit Kursverlusten von bis zu 2,3% überdurchschnittlich stark zurück.



Für den Rückversicherer Swiss Re (-1,4%) geht es erneut verstärkt abwärts. Bereits am Vortag hatten sie zu den grössten Verlieren gezählt. Investoren sorgen sich nach Aussagen des deutschen Konkurrenten Hannover Rück um die drohende Schadenbelastung aus der Hurrikan-Katastrophe "Ian".



Die Aktien von Kühne + Nagel, Sika und auch Straumann verbilligen sich um bis zu 0,7%. Hier sprechen die bisherigen Kursgewinne in dieser zu Ende gehenden Börsenwoche für Gewinnmitnahmen.



Allerdings haben auch weitere Zykliker aktuell einen etwas schlechteren Stand, wie Richemont, SGS und Schindler zeigen, die sich zwischen 0,3 und 0,6% verbilligen. Bei Schindler verweisen Börsianer auf einen Kommentar der Citigroup.



Die überschaubare Gewinnerliste wird von den Aktien der CS (+5,3%) angeführt, die damit ihre Achterbahnfahrt der letzten Tage fortsetzen. Die Grossbank will eigene Anleihen zurückkaufen. Dabei wolle sie die Marktbedingungen für den Rückkauf der Schulden zu attraktiven Preisen nutzen, teilte die CS mit. Zudem hat die Rating-Agentur S&P ihr bisheriges Schuldenrating für die CS bestätigt.



Gegen den Trend ziehen noch die Temenos-Aktien an (+1,9%). Beim Bankensoftwarehersteller fordert der aktivistische Aktionär Petrus Advisers, dass die Firma «alle Optionen» überprüft, die zur Umsetzung der Strategie zur Verfügung stehen und verweist explizit auf Interessenten für eine Übernahme.



Dass der Markt mittlerweile knapp im Plus steht, ist aber vor allem den schwer gewichteten Nestlé (+0,8%) und Roche (+0,1%) geschuldet.

Euro bewegt sich vor US-Jobdaten kaum

Der Euro hat sich am Freitag vor mit Spannung erwarteten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt kaum von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung rund 0.98 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Der Franken hingegen hat sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch zum Euro leicht nachgegeben. Die US-Valuta verteuerte sich zuletzt auf 0.9912 und überschritt damit die Marke von 99 Rappen wieder. Der Euro pendelt weiterhin um 0.97 und zog dabei zuletzt auf 0.9714 von 0.9699 im frühen Geschäft an.

Der Devisenhandel verlief vormittags ruhig. Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuschten die Erwartungen, belasteten den Euro aber allenfalls kurzzeitig. So hat die deutsche Industrie ihre Gesamtproduktion im August zurückgefahren, wobei vor allem die Energieerzeugung und die Aktivität am Bau schwach ausfielen. Unterdessen lastet auf dem Einzelhandel die hohe Inflation, wie neue Umsatzzahlen belegen. In preisbereinigter Rechnung gingen die Erlöse im August zurück.

Am Nachmittag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihre monatlichen Zahlen. Fachleute rechnen mit einer anhaltend robusten Entwicklung, was der US-Notenbank Fed ein wichtiges Argument an die Hand geben würde, ihren konsequenten Kurs gegen die hohe Inflation fortzusetzen. Die Fed hat ihre Leitzinsen in diesem Jahr bereits kräftig erhöht und plant weitere Zinsanhebungen.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 94.97 $. Das waren 55 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 88.97 $.

In der ablaufenden Woche haben die Erdölpreise kräftig zugelegt. Ausschlaggebend war eine deutliche Förderkürzung durch den Ölverbund Opec+. Die rund 20 Ölstaaten reagierten damit auf die teils deutlichen Preisrückgänge in den Wochen zuvor. Diese wurden ausgelöst durch zunehmende Rezessionsängste und eine entsprechend schwach erwartete Ölnachfrage. Allerdings dürfte die Produktion faktisch deutlich moderater zurückgehen, als die Förderländer auf dem Papier vereinbart haben. Denn bereits vor der Kürzung hatten einige Opec-Länder Probleme, die vereinbarte Produktion zu liefern.

Dem knapperen Angebot dürfte nach Einschätzung der Commerzbank-Experten eine kaum gesunkene Nachfrage gegenüber stehen: «Zwar haben sich die Konjunkturperspektiven in den letzten Wochen weiter eingetrübt, aber aufgrund des weiterhin anhaltenden Brennstoffwechsels von Gas zu Öl dürfte die Ölnachfrage nur leicht abnehmen.» Zudem rückten das EU-Ölembargo und die mögliche Implementierung eines Preisdeckels auf russisches Öl näher. «Beides könnte Russland zu einer weiteren Förderkürzung veranlassen», heisst es in einem Kommentar.

Abgaben an US-Märkten

An Wallstreet haben die wichtigen Aktienindizes mit Abgaben geschlossen. Die Sorgen um eine hohe Inflation und aggressive Zinsschritte der US-Notenbank schienen wieder in den Fokus der Marktteilnehmer zu rücken. Der Dow Jones Industrial verlor 1,2% auf 29’926,94, während der marktbreite S&P 500 1% auf 3744,52 einbüsste. Der technologielastige Nasdaq Composite sank 0,7% auf 11’073,31. Bei den Einzeltiteln setzten sich die Aktien des Energiekonzerns Chevron in Szene, die sich mit einem Plus von 1,8% an der Spitze des dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial einreihen konnten. Wie andere Branchenvertreter profitiert auch Chevron von steigenden Ölpreisen. Die grössten Abgaben erlitten derweil die Valoren des Industriekonzerns 3M mit einem Minus von 3,5%.

Auch in Asien Verluste

Die asiatischen Börsen verzeichnen ebenfalls mehrheitlich Verluste. In Tokio büsst der Nikkei 225 0,8% ein, der breiter gefasste Topix notiert ebenfalls 0,8% niedriger. Auf der Stimmung lasten unter anderem die enttäuschend ausgefallenen Ausgaben der privaten Haushalte im August.

Der Hang Seng in Hongkong sinkt 1,2%. An den chinesischen Festlandbörsen wird derweil wegen der sogenannten goldenen Woche nicht gehandelt, dort wird das Geschäft am Montag nach einwöchiger Unterbrechung wieder aufgenommen. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,6%. Der südkoreanische Leitindex Kospi in Seoul büsst 0,3% ein.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.