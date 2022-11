Markttechnik vom 30. November 2022 – SMI: Auf hohem Niveau stabil Obwohl es offensichtlich bei den nun erreichten Preisen eine erhöhte Verkaufsbereitschaft gibt, behält der Swiss Market Index seine Tendenz bei. Andreas Büchler

Der SMI stagniert nach wie vor unterhalb der markanten horizontalen Barriere im Bereich der 11’250er-Marke, die sich aus einer mehrwöchigen Phase in den Monaten Juli und August des laufenden Jahres ableitet. Angesichts der unmittelbar vorausgegangenen Rally von rund 1250 Punkten war ein Scheitern des Marktes bei einem Ausbruchsversuch in der ersten Novemberhälfte keine Überraschung (roter Pfeil). Doch auch der laufende Ansturm der Bullen auf diese technische Hürde hat sich verlangsamt. Diesmal allerdings prallen die Kurse nicht mehr so deutlich nach unten zurück – was ein schwach positives Signal darstellt.

Bereits an der ersten stark gehandelten Schwelle südlich des momentanen Preisniveaus bei 11’050 / 11’100 stabilisiert sich der Index aktuell. Hier waren in den Vorwochen (blau, orange) die höchsten Volumina zu verzeichnen. Selbst Rückschläge bis an die nächstfolgende vergleichbare Marke um 10’800 (grün) wären aber unkritisch für die kurzfristig nach wie vor eher optimistische Prognose – und sollten auch mit einkalkuliert werden.

Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

