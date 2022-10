Markttechnik vom 31. Oktober 2022 – SMI: Auf Kurs Richtung 11’200 Im Idealfall hat er Swiss Market Index nach einer weiteren Bodenbildung noch einige Hundert Punkte Luft nach oben. Andreas Büchler

Der SMI hat am vergangenen Freitag seine jüngste Korrektur an der Wendezone um 10’600 Punkten gestoppt - und im Anschluss sogar alle Verluste aus den Vortagen mit hohem Tempo wieder aufgeholt. Die Umsatzhäufung in diesem Bereich und eine weitere Volumenspitze an der 10’500er-Marke bleiben auch für die nächsten Tage die wichtigsten kurzfristigen Haltelinien.

Das nächste Kursziel liegt nun am steigenden oberen Rand des Schwankungsbandes (rot), das sich durch Bewegungen auf der untergeordneten Zeitebene bei ungefähr 11’000 Punkten kalkulieren lässt. Schon in wenigen Tagen könnte es den horizontalen Umkehrbereich um 11’200 kreuzen, dort mühte sich der Index zuletzt im Sommer über Wochen hinweg vergeblich ab.

Erst wenn die Nachfrage auch oberhalb dieses Areals weiter fortbesteht, rückt ein Ende des mittelfristigen Abwärtstrends (schwarz) wieder in den Bereich des möglichen. Bis dahin sind Spekulationen auf eine länger anhaltende Positiv-Tendenz vergleichsweise riskant.

Zum Markttechniker Infos einblenden Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

