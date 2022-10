Börsenbericht – SMI: Aufwärtstrend hält an Der Schweizer Aktienmarkt setzt auch am Dienstag seinen Aufschwung fort. Roche rutscht nach Zahlen ins Minus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: ZVG/SIX

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auf Erholungskurs und zeigt sich auch am Dienstagvormittag klar fester. Der Leitindex SMI verzeichnet damit den vierten Tag in Folge steigende Kurse. Getragen wird die insgesamt freundliche Stimmung von eher enttäuschenden Konjunkturdaten zum Geschäftsgang in der Industrie aus den USA, was einmal mehr Hoffnungen auf einen weniger restriktiven Zinskurs der dortigen Notenbank nährte. Zudem herrscht an den Finanzmärkten insbesondere Erleichterung über die finanzpolitische Kehrtwende in Grossbritannien. Etwas gebremst wird der hiesige Gesamtmarkt allerdings von den schwachen Genussscheinen von Roche.



Wie lange die Investoren noch in Kauflaune bleiben werden, muss sich aber zeigen. Bei verschiedenen Marktteilnehmer überwiegen derzeit noch die Zweifel daran, dass die Baisse überwunden ist. Die Erholung der vergangenen Tage fühle sich noch immer stark wie ein «Bärenmarkt-Rally» an, heisst es etwa in einem Kommentar des Marktstrategen der Handelsplattform Oanda. Er geht nicht davon aus, dass der starke Start in die neue Woche nachhaltig ist. Auch die CS oder die ZKB äussern sich in ihren jüngsten Einschätzungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Aktien vorsichtig bis skeptisch.



Der SMI notiert um 10.50 Uhr 0,53% höher bei 10'554,73 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,07% auf 1592,57 Punkte und der breite SPI 0,61% auf 13'498,63 Punkte. Im SLI legen 28 Titel zu und 2 geben nach.



Tagesgespräch sind die nach Zahlen unter Druck stehenden GS von Roche, welche bei den Blue Chips mit einem Minus von 1,6% am Tabellenende stehen. Der Gruppenumsatz ging im dritten Quartal klar stärker als erwartet zurück. Mit einer schwachen Entwicklung der Diagnostics-Verkäufe war gerechnet worden, diese fielen aber etwas besser aus als befürchtet. Enttäuscht hat dagegen die Pharmasparte.



Neben Roche geben einzig Logitech (-0,6%) noch leicht nach.



Als zweites Blue Chip-Unternehmen hat Swiss Re (+1,2%) mit News aufgewartet. Die Titel legen trotz Ankündigung hoher Schäden im Zusammenhang mit dem Hurrikan «Ian» zu. Ganz überraschend kommen die Zahlen nicht, entsprechend werden sie nicht negativ aufgenommen. Positiv bewertet wird derweil die Bestätigung der Mittelfiele bis 2024.



An der Spitze stehen derzeit VAT (+3,3%) und AMS Osram (+3,0%), gestützt von der am Vortag sehr starken Nasdaq. Gewinne von über 2% verzeichnen darüber hinaus so unterschiedliche Aktien wie Partners Group, UBS, Sika, Givaudan sowie Kühne+Nagel.



Auch ABB (1,8%) sind gesucht und knüpfen damit an die Anfang Oktober eingeleitete Erholung an. Unterstützung kommt im Vorfeld der Quartalszahlen vom kommenden Donnerstag von einem positiv gestimmten Kommentar des Wirtschaftsportals «The Market», welches die Titel im Vergleich zur Konkurrenz als unterbewertet einschätzt.



CS (+1,6%) bleiben auf dem Anfang Monat eingeschlagenen Erholungspfad. Zur Bank gibt es in den Medien erneut Spekulationen über mögliche Spartenverkäufe.

Bei Sonova (+0,9%) spreche Einiges dafür, dass die Titel nach ihrer Talfahrt seit Mitte August Boden gefunden hätten, nicht zuletzt aus charttechnischen Gründen, heisst es in Börsenkreisen.



Im breiten Markt fallen etwa Schweiter mit einem Plus von 2,2% auf 731 Fr. etwas auf. Die Aktien des Verbundwerkstoffspezialisten haben erst am vergangenen Donnerstag ein Jahrestief bei 667 Fr. erreicht und in der Folge eine Gegenbewegung eingeleitet.



Noch deutlicher sind die Avancen verschiedener Industrietitel wie Bachem (+4,9%), Gurit oder Starrag (+4,7%). Zu Starrag hatte sich Hauptaktionär Walter Fust dahingehend geäussert, dass er bei einem Angebot für Starrag gesprächsbereit wäre.

Euro baut Gewinne aus

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel seine deutlichen Gewinne vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9860 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.



Der US-Dollar befindet sich auch gegenüber dem Franken auf dem Rückzug. Derzeit wird er zu 0.9938 gehandelt und damit deutlich unter der Parität. Unter diese war die US-Valuta am Vortag wieder zurückgefallen. Der Euro pendelt weiterhin um die Marke von 0,98 Fr. und liegt mit 0.9796 aktuell knapp darunter.



Am Dienstag richten Anleger ihren Blick auf die monatliche Konjunkturumfrage des Mannheimer ZEW-Instituts. Angesichts der trüben wirtschaftlichen Aussichten wird mit einer Verschlechterung der Stimmung gerechnet. Die deutsche Wirtschaft wird vor allem durch die knappe und teure Energie sowie die weltweit lahmende Konjunktur belastet. Generell ist Europa stärker von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen als andere Weltregionen.

Ölpreise ziehen leicht an

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92.31 $. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 73 Cent auf 86.19 $.



Seit Wochenbeginn haben die Ölpreise etwas von der besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitieren können. Auch der schwächere US-Dollar, der Erdöl für Interessenten aus Ländern ausserhalb des Dollarraums rechnerisch vergünstigt, sorgte für etwas Unterstützung. Erdöl wird zumeist in der US-Währung gehandelt, weshalb Wechselkurseffekte im Handel eine grosse Rolle spielen.



Der Preistrend zeigt allerdings nach unten: Seit Sommer sind die Rohölpreise von hohem Niveau aus deutlich gefallen, was vor allem an den trüben Konjunkturaussichten mit voraussichtlich geringerem Energieverbrauch liegt. Dem stehen jedoch deutliche Förderkürzungen durch den Ölverbund Opec+ gegenüber, die ab November greifen sollen. Der Verbund reagiert damit seinerseits auf die rückläufigen Preise.

US-Börsen deutlich im Plus

An den US-Börsen ging es zu Wochenbeginn steil nach oben. Gute Unternehmensnachrichten und die erneute Hoffnung auf eine langsamere Erhöhung der Zinsen haben den Aktienmarkt getrieben. Der die 500 grössten US-Unternehmen umfassende Index S&P 500 schloss 2,7% höher auf 3678 Punkten, der technologielastige Nasdaq 100 avancierte gar 3,5%. Dies, nachdem es am Freitag vergangener Woche noch primär mit Technologiewerten abwärtsgegangen war. Der Dow Jones gewann 1,9%.

Entsprechend führen Technologiewerte das Feld der Gewinner an. Darunter die Valoren von Autobauer Tesla (+7%), Streaming-Anbieter Netflix (+6,6%), Online-Detailhändler Amazon (+6,5%) und Chiphersteller Nvidia (+5,9%). Für Netflix, die am heutigen Dienstag Zahlen für das dritte Quartal vorlegt, gehen Analysten im Schnitt von einem Drittel weniger Gewinn aus. Die Aktien reihen sich mit einem Verlust von fast 60% seit Anfang Jahr in die Liste der Tech-Titel ein, die heuer massiv unter Druck gekommen sind.

Ebenfalls zu den grössten Gewinnern gehörten mit +6% die Papiere von Bank of America. Die Grossbank hat im dritten Quartal trotz hoher Rückstellungen nur etwas weniger Gewinn geschrieben, Analysten waren von einem schlechteren Resultat ausgegangen. Ebenfalls mit mehr Gewinn als erwartet überzeugte die Bank of New York Mellon (+5,1%).

Auf der Verliererseite stehen die Valoren des Medienkonzerns Fox. Nachdem bekannt geworden war, dass Grossaktionär Rupert Murdoch das Unternehmen mit Konkurrent News Corporation zusammenbringen will, brachen sie 8% ein.

Aufschläge auch in Asien

Weniger einheitlich, aber doch mit Aufschlägen handeln am Dienstag die wichtigsten Indizes der asiatischen Börsen. In Japan gewinnt der Nikkei 225 1,6%, der breiter gefasste Topix legt 1,2% zu.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1%, während an den chinesischen Festlandbörsen ein gemächlicheres Tempo herrscht: Der CSI 300 steigt 0,1%, der Shanghai Composite liegt 0,2% im Plus. In Australien gewinnt der ASX 200 1,8%, der südkoreanische Kospi avanciert 1,1%.

AWP/REUTERS

