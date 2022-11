Börsenbericht vom 16. November 2022 – SMI: Konsolidierung setzt sich fort Der Raketeneinschlag in Polen vom Vorabend sorgt auch am Schweizer Aktienmarkt für eine gewisse Nervosität.

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch im frühen Geschäft etwas tiefer und kämpft dabei um den Erhalt der SMI-Marke bei 11'000 Punkten. Die Vorgaben aus den USA sind zwar insgesamt positiv, allerdings hat der Dow Jones bis zum Handelsende den Grossteil höherer Gewinne wieder eingebüsst. Dass der Produzentenpreis-Index - wie schon in der Vorwoche die Konsumentenpreise - weitere Anzeichen auf ein Abklingen des Inflationsdrucks geliefert hat, half vor allem den Tech-Werten. Insgesamt erwarten Marktteilnehmer nach dem satten Anstieg der Vorwoche eine weitere Konsolidierung.



Für eine gewisse Nervosität sorgte über Nacht der Raketeneinschlag in Polen vom Vorabend, welchem die Nato in einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung nachgehen will. Mittlerweile stehen die Zeichen aber wieder eher auf Entspannung, da sich die Hinweise zuletzt verdichtet haben, dass es sich dabei um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelte und nicht wie befürchtet aus Russland.



Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,36% tiefer bei 10'986,25 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten und die Gewichtung der Schwergewichte stärker gekappt ist, gibt 0,52% auf 1699,30 Punkte nach und der breite SPI 0,35% auf 14'074,81 Punkte.



Grösste Verlierer sind derzeit SGS (-5,1%). Der Warenprüfer hat anlässlich eines Investorentages die Guidance für den operativen Gewinn 2022 zurückgenommen und ein Kostensenkungsprogramm verbunden mit einem Abbau von weltweit 1500 Stellen angekündigt.



Etwas auffällig sind noch die Abgaben in CS (-1,7%), ansonsten halten sich die Ausschläge in engen Grenzen. Im hinteren Bereich der Tabelle sind noch Partners Group (-1,1%), Straumann (-1,4%) oder Swatch (-1,1%) zu finden.



Die Genussscheine von Roche (-0,4%) setzen die Erholungstendenz vom Vortag im Anschluss an den Taucher vom Montag wegen der Enttäuschung in der Alzheimer-Forschung nicht fort. Die Meldung von einer Notfall-Zulassung in den USA für einen Affenpocken-Test scheint wenig zu helfen.



Auch Zurich (-0,3%) entziehen sich dem zur Schwäche neigenden Trend nicht. Anlässlich eines Investorentages hat sich der Versicherer für die kommenden Jahre ehrgeizigere Finanzziele gesetzt als bisher.



Grösste Gewinner sind nach Quartalszahlen Alcon (+2,2%). Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn schrammte der Augenheilkonzern knapp an den Erwartungen vorbei. Zudem wurden die Jahresvorgaben erneut nach unten angepasst, wenn auch nur leicht. Wie aus Analystenkreisen verlautet, wurde die Umsatzentwicklung im dritten Quartal durch den starken US-Dollar ausgebremst. Für viele Experten kommt die sequentielle Verlangsamung gegenüber den ersten sechs Monaten denn auch nicht überraschend.

Eurokurs legt etwas zu

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0373 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.



Auch zum Franken stieg der Euro wieder etwas an und nähert sich wieder der Marke von 0,98 Fr.. Derzeit wird er zu 0,9796 Fr. gehandelt, nach 0,9772 am Vorabend. Der US-Dollar steht zum Franken bei 0,9442 minim höher als am späten Dienstagabend.



Der Euro konnte sich nach deutlichen Kursgewinne der vergangenen Handelstage recht stabil halten. Am Dienstag hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,0479 $ den höchsten Stand seit Anfang Juli erreicht. Geopolitische Spannungen nach einem Raketeneinschlag in Polen haben den Euro am Morgen nicht belastet. Es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt und es nicht aus Russland stammt, wie zuerst befürchtet wurde.



Im Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus der Händler am Devisenmarkt rücken. Am Nachmittag stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Programm. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern könnten vor allem Daten zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel für Impulse am Devisenmarkt sorgen.



Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 93,27 $. Das waren 59 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 69 Cent auf 86,23 $.



Marktbeobachter sprachen von einer nervösen Stimmung unter den Ölinvestoren nach einem Raketeneinschlag in Polen. Mittlerweile gibt es aber Hinweise, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Demnach soll es nicht aus Russland abgeschossen worden sein, wie zuerst befürchtet wurde.



Die Explosion in Polen mit zwei Todesopfern bleibt im Tagesverlauf ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Wegen des Raketeneinschlags trifft sich die Nato am Mittwochmorgen zu einer Krisensitzung. Grundsätzlich herrscht eine angespannte Lage am Ölmarkt, zuletzt hatten Sorgen über ein Abflauen der Weltwirtschaft die Ölpreise belastet.

USA

Die US-Börsen beendeten die gestrige Sitzung mit einer freundlichen Note, die Anfangsgewinne mussten aber zu einem grossen Teil hergegeben werden. Der Dow Jones avancierte schliesslich 0,2% oder 56 Punkte auf 33’593. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,9% auf 3992 zu, während der technologielastige Nasdaq 100 knapp 1,5% auf 11’871 gewann.

Gestartet ist der Dow jedoch mit einem Plus von über 400 Punkten, wobei die etwas günstiger ausgefallenen Daten zur Grosshandelspreisentwicklung geholfen haben. Die Produzentenpreise sind demnach im Oktober zum Vormonat um 0,2% gestiegen, erwarten worden waren 0,4%. Dazu kamen gute Konjunkturdaten aus der Region New York. Später dämpften Gewinnmitnahmen sowie der Raketeneinschlag in Ostpolen den Kursauftrieb.

Die zwei grössten Gewinner im Dow Jones waren Walmart (+6,5%) und Nike (+2,2%). Walmart profitierten von guten Quartalszahlen, Nike wohl von den günstigeren Inflationszahlen. Der grösste Verlierer waren UnitedHealth Group (–2,1%). Im Nasdaq 100 stachen Datadog (+9%) und einige chinesische ADR mit hohen Gewinnen hervor. Auch Netflix (+3,7%) und Moderna (+3,6%) avancierten deutlich, Erstere dank einer Kaufempfehlung.

Asien

In Asien zeigen die chinesischen Indizes abwärts. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,2%, der Shanghai Composite 0,4%. Ausserhalb Chinas ist die Tendenz gemischt. Der japanische Nikkei 225 gewinnt 0,2%, während der Kospi in Südkorea 0,2% einbüsst.

